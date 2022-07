Technoroll Teskánd KSE–Vép VSE 12-1 (8-1)

Teskánd, 50 néző.

Teskánd: Pergel D. (Czirjék Z) - Bolla L (Gyarmati M.), Bekő (Major), Fábián (Simonfalvi) - Potyi, Őr (Molnár A.), Hetesi (Szekeres), Szabó M.- Pergel B. (Vincze), Bontó, Lórántfy (Egyed). Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Pergel B. (4), Szabó M. (3), Bontó (2), Potyi (2), Vincze.

A vas megyei I. osztályú bajnokság legutóbbi negyedik helyezettjével játszotta második nyári felkészülési mérkőzését az NB III-ba jutott teskándi csapat, amely a találkozó elejétől nagy nyomás alá helyezte az ellenfelet. A zalaiak szép és látványos akciókat vezettek és sorra szerezték a gólokat is emellett. A különbséget jól mutatta a félidei eredmény, s noha a második játékrészben is megmaradt a hazai fölény, de már kevesebb gól született. Ebben a fáradtság is benne volt és az is, hogy a vépiek ebben a játékrészben már szinte a saját térfelükről sem jöttek ki, minden erejükkel a védekezésre koncentráltak. A Teskánd együttesében bemutatkozott Lórántfy Barnabás, aki a ZTE FC utánpótlásában játszott eddig. Ő lehet az egyik olyan fiatal játékos Pergel Attila együttesében, akit kötelezően szerepeltetni kell az őszi idénytől, és mint a szakvezető elmondta, még egy, 2004-es születésű játékost szeretnének igazolni.