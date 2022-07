ZTE FC II.–Zsámbéki SK 0-0

Zalaegerszeg, 200 néző. Jv.: Dombi.

ZTE FC II.: Németh E. - Jóna, Dóczi, Csóka, Bedővári - Kámi (Krivotsuk, 84.), Vert (Kovács R., 67.), Györe (Bedő, 46.) - Boros, Klausz, Papp Cs. (Krivotsuk, 84.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

A vasárnapi találkozón az egyik újoncot fogadta a ZTE FC II. megfiatalított együttese. Motiváció éppenséggel éppen elég lehetett a kék-fehéreknek, hogy a ZTE FC teljes szakmai stábja is megjelent a találkozón, így Ricardo Moniz vezetőedző mellett Dragóner Attila is. Az első félidő küzdelmes játékot hozott, de gólt nem. A második 45 perc pedig már nagy hazai fölényt hozott, viszont a kapu előtt határozatlanok voltak a ZTE II. játékosai. A hajráig a Zsámbék nagyon nem is lépte át a felezővonalat, hogy aztán a végén két kapura lövésük is legyen, melyek nem voltak veszélytelenek. A másik oldalon is akadt helyzet, így az utolsó percekben, de hiába, ezen a napon egyik csapat sem szerzett gólt, a megszerzett egy ponttal pedig láthatóan a zsámbékiek voltak elégedettebbek.

Koller Zoltán: „Nagy mezőnyfölényben futballoztunk, de igazán nagy ziccert nem tudtunk kialakítani. Nem volt minőség és a váratlan megoldások is hiányoztak, a masszívan védekező ellenféllel szemben. Nem vagyok elégedett, de gondolom, más sem..”

A Tatabánya-Technoroll Teskánd találkozó 17.30 órakor kezdődik, a Kaposvári Rákóczi - FC Nagykanizsa összecsapást pedig vasárnap 19 órától rendezik.