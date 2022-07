Mint beszámoltunk róla, a Zalakerámia-ZTE KK élvonalbeli férfi kosárlabda csapatánál az utolsó külföldi játékos érkezésével gyakorlatilag teljessé vált a következő bajnoki évadra a keret összetétele. Több csapatnál még korántsem tartanak itt, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a kék-fehéreknél előzőleg is így terveztek el mindent?

- Nagyjából igen, kis túlzással - hangzott Bencze Tamás szakmai igazgató válasza, de persze ezt bővebben is kifejtette. - Az alapelvünk az volt, hogy az öt saját nevelésű játékossal állapodjunk meg, akikkel a fiatalszabályt megoldjuk, és ne hozzunk máshonnan korhatáros kosarast. Ők, az első félidőn kívül, ha úgy fejlődnek, bekerülhetnek a teljes rotációba is. Van három magyar felnőtt korú játékosunk és végül lett öt külföldi, az eredetileg tervezett négy helyett.

-Mert nem sikerült még egy, meghatározó magyart igazolni. Miért nem jött ez össze?

-Két olyan hazai kosarassal álltunk kapcsolatban, akik az NB I-ben valóban kimagasló tudásúak. A válasz egyszerű: nem minket választottak. A csapat nem volt sikeres az elmúlt két-három szezonban. Azért gondolom, hogy ez volt a háttérben, mert mint kiderült, anyagilag jó ajánlatot kaptak, vagyis nem a pénz döntött. Ezzel kényszerpályára kerültünk, és így lett ötödik légiósunk.

- Mennyire volt összhang abban a klub és a vezetőedző között, hogy kiket választottak?

-Akadt egyet nem értés, mondjuk két dologban, de nem volt sorrend kimondva, hogy ki az első, a második vagy éppen a harmadik számú jelölt bizonyos posztra. Megegyeztünk annak idején Sebával (Sebastjan Krasovec vezetőedző - a szerk.), hogy a játékoskiválasztás az ő kompetenciája, de a döntéshez két igen kell. A szakmai vezetőé és a vezetőedzőé. Végül mind az öt légiós esetében megvolt a két igen. Adott volt az anyagi keret erre és a magyar mag kialakítására is, hogy ezen belül maradjunk. Amit nem is léptünk túl.

- Időben vannak, hiszen más együtteseknél még nem állt össze a csapat. Ilyenkor szokott előjönni az a vélemény: ki lehetett volna várni még. Egyetért ezzel?

-Igen, sokan úgy gondolják, hogy később olcsóbbá válhat a játékos, elsősorban a külföldiekre gondolva. Mindez csak részben igaz. Azok a tengerentúli kosarasok, akik már eltöltöttek legalább egy szezont Európában, valamint a délszláv játékosok, akiket - úgymond - jó kosarasoknak tartanak, nos az ő áruk nem megy le jelentősen. Egy hónap múlva viszont a merítési lehetőség már megcsappan, és ezt is figyelembe kellett venni. Mi olyan kosarasokat akartunk, akik az elképzelt játékstílusba beleillenek. Itt számos szempontot vettünk figyelembe. Csapatként akarunk sikeresek lenni és nem biztos, hogy minden légiós, mondjuk minden meccsen húsz pontot termel majd. Az ugyanis nem fog kijönni. Természetesen lesz, hogy valaki megszórja magát, míg másoknak más feladat jut az adott meccsen, aztán egy másikon pont fordítva lesz minden.

-Érdekes kérdés az is: éves szerződést kötöttek a játékosokkal, vagy olyat, hogy idő előtt felbontható, ha nem felelnek meg.

-Minden az orvosi vizsgálattal kezdődik, amit a megérkezés után három napon belül el kell végezni. A magyar szövetségnek ettől a szezontól van egy szerződésmintája hazai és külföldi kosarasokra vonatkozóan. Ettől el lehet térni, de mi betartottuk, éppen azért, hogyha később bármilyen vita adódna, szabályszerűen járjunk el. A felkészülés augusztus elején kezdődik. A magyarok mellett Danilo Ostojic is ekkor kezd, míg négyen - Liam O'Reilly, D'Mitrik Trice, Mitchell Smith, Petar Rakicevic - augusztus 15-én állnak munkába.