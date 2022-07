Messziről, a gyerekkorából indítottunk, hiszen mindig is imádta rúgni a bőrt. Kiskanizsáról indult, ám tehetségét látva Vágó László tanár jóvoltából gyorsan a Zrínyi-iskola fociosztályában találta magát. A rendszeresség, a dupla testnevelés órák egyfajta állandóságot jelentettek, és fiatalon, 15 évesen került az Olajbányász SE csapatához. A nevelőegyesületében fejlődött, még inkább rajongott a labdarúgásért, szorgalma, s lelkesedése hajtotta előre. A felnőtt, akkor NB II-es csapat edzője Keszei Ferenc volt, aki lehetőséget adott neki a "nagyok" között edzeni. Később már NB I-ben a felnőtt keretbe is bekerült, mellette a junior és az U19-es gárda is számíthatott a lendületére, amire ugyancsak szívesen emlékszik vissza.

- Amikor a kanizsai futballéletben nagyobb szünet következett, akkor sem szakadt meg a sportpályafutásom - folytatta. - Horvátországban harmadosztályban játszottam, majd Ausztriában egy kisebb együttesnél. Később a városkörnyéki csapatoknál, a Zala megyei bajnokságokban szerepeltem. A MÁV-NTE újraindulásával odaigazoltam, akikkel megnyertük a megyei élvonalat, onnan az NB III-ban még közel nyolc évet játszhattam. A sorban Hévíz következett, ahol szintén jó élményt jelentett, amikor 3000 néző előtt kupameccset játszhattunk a Ferencvárossal. Nekem, aki Fradi-drukker, ez kivételes pillanatnak számított. Ezután Szepetneken már kipróbáltam az edzősködést is, de közben játékosként is helytálltam.

A sokasodó feladatok miatt az aktív labdarúgástól már teljesen visszavonult, az utánpótlásnevelő edzői feladatok sokkal több energiával töltötték fel. Cseme negyedik éve a ZTE focicsapatában dolgozik, most az U16-os legénységet vezeti, akikkel az országos bajnokság középmezőnyében végeztek a legutóbbi szezonban.

- A legjobb kanizsai élmény, amikor 2000 márciusában 18 évesen a felnőtt csapatban, hazai közönség előtt az Újpest ellen pályára léphettem, és az eufóriát csak fokozta, hogy góllal mutatkoztam be - mesélte. - Félidőben álltam be és az 54. percben szereztem a találatot, amit évekig emlegettek a városban. Jó érzéssel tölt el a mai napig is.

A munkáját is a labdarúgásnak köszönheti, hiszen Máthé István, a MÁV-NTE elnökének jóvoltából 14. éve a kanizsai vasútállomáson állomási gondnokként számítanak rá. Cseme nagyon büszke fiára, a négyéves Csongorra, aki már élénken érdeklődik a labdajátékok iránt.

Horváth Gábor "Cseme" a stafétát névrokonának, az egykori labdarúgó kapus Horváth Gábornak adta át.