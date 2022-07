Korábban többször beszámoltunk már Liszli Erika sikereiről, aki az INBA szövetség versenyein arat sikereket. Saját elmondása szerint egyszer már eldöntötte, hogy a jövőben inkább a felkészítéssel és a zsűrizéssel vegyen részt a versenyeken, de történt valami, ami miatt mégis úgy döntött, hogy újra felkészül és kiáll megmutatni: továbbra is ott a helye a legjobbak között.

- 2019 őszén kint voltam Las Vegasban a Natural Olympián, ahol a figure fitness kategóriában egy első, a miss physique-ben pedig ezüstérmet szereztem - kezdte innen mostani beszámolóját. - Utána jött a koronavírus, s azt gondoltam, hogy már csak a zsűrizésben veszek részt, de aztán a korlátozások feloldása után az első versenyen, amit idehaza rendeztek, ismét ott voltam. Az újabb lezárások közepette edzettem, de éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem volt erőm, kivizsgáltak, ami kiderítette, mi a baj. Sor került egy orvosi beavatkozásra, s a varratszedésnél derült ki az újabb gond. Fertőzést kaptam, amit egy másik műtét követett. Az egy évvel ezelőtti világbajnoki indulásom így kútba esett. Októberben gyakorlatilag a nulláról kezdtem el a felkészülést, hogy egy másik sérülés akadályozzon. Januártól tudtam ismét edzeni, de már más mentalitással, mint korábban. Nehéz másfél év állt mögöttem, ám azt akartam megmutatni a tanítványaimnak, hogy kitartással, elszántsággal az ember vissza tudja küzdeni magát.

Liszli Erika újra profi kártyát kapott a teljesítményéért Fotó: ZH

Nemrég aztán megrendezték az INBA magyarországi bajnokságát, ahol Liszli Erika csak a zsűriben, pontozóként vett részt. Ám így is örülhetett sikernek, hiszen a masters kategóriában (50+) Gellén László, akit ő készített fel, sikert ért el, a Liszli Team további egerszegi tagjai közül Molnár Ágota döntős volt, a junioroknál Koller Dorina is szépen fejlődött.

- A hazai szövetség vezetőjének segítségével indulási jogot kaptam, hogy kiutazzak én is Firenzébe, ahol az INBA vb-t rendezték - mesélte tovább a sportoló, miként jutott el végül mégis Olaszországba. - Nem volt most olyan népes a magyar csapat, mint a korábbi években, de nagyon szép eredményeket értünk el. Hatan vettünk részt, és tizenkilenc ország közül a hatodik legeredményesebb nemzet lett a magyar. Jómagam a fitness figure nyílt versenyében lettem ezüstérmes, ahogy ugyanezen kategória negyven felettiek versenyében is, a miss physique-ben pedig egy negyedik hely jutott. A meglepetés pedig akkor ért. Volt már profi kártyám, de jött a Covid-járvány, ami miatt nem tudtam ezt kihasználni. A színpadra szólítottak, és újra profi kártyát kaptam a teljesítményemért. Ha minden összejön, akkor végre kihasználom ezt, és ott leszek Las Vegasban az őszi versenyen. Úgy érzem, ezt a lehetőséget az élet adta most, és ez motivál nagyon, hogy ott legyek.