A nagyobb figyelmet amúgy ki is érdemelte az egerszegi együttes, amiben nagy szerepe van az olasz bajnok AC Milan szombati legyőzésének (3-2), de már előtte is, a szokottnál több szó esett róla. Kiindulva abból, hogy a legutóbbi pontvadászatban már „csont nélkül” maradt bent a ZTE FC, s ha – úgymond –nem rontja el a végét, akkor még előkelőbb helyen, akár az első hatban is végezhetett volna a megszerzett 10. pozíció helyett.

Amikor pedig kiderült, hogy a holland Ricardo Moniz lesz a vezetőedző, egyértelműen a figyelem középpontjába került a ZTE FC a hazai labdarúgásban. A korábban az FTC-nél is dolgozó edző személye ebben döntő volt, de aztán az is, ahogy munkához látott. A klub nem igazolt tapasztalt, kipróbált játékosokat, kimondva is fiatal, lehetőleg magyar játékosokkal szeretne jó eredményt elérni, és ebben Ricardo Moniz maximálisan partner. Aki a felkészülés kezdetétől egy újfajta játékstílust akar meghonosítani a csapatnál, s többször nyilatkozta, hogy a letámadásra, az intenzív játékra helyezi a hangsúlyt. A felkészülési mérkőzések is ennek szellemében zajlottak, melyek eredményesnek bizonyultak. Az NB III.-as Nagykanizsa legyőzése után (2-0) a nemzetközi kupainduló bosnyák Banja Lukától ugyan kikapott a csapat (1-2), de 80 percig vezetett, ráadásul jó játékkal. Ezt követően legyőzte a horvát élvonalban szereplő Slaven Belupót (2-1), a szlovéniai edzőtáborban következett a lengyel első ligás Wroclawtól egy vereség (2-3), majd az osztrák élvonal tagját, a Hartberget verte 2-1-re a csapat, olyan első félidőt produkálva, ami az addigi legjobb 45 perce volt. A Vasas elleni 1-1, majd a szlovén II. ligás Krsko elleni siker (4-1) után következett az AC Milan elleni múlt szombati találkozó. Tizenegyszer ezer ember látta a helyszínen a ZTE FC 3-2-es győzelmét, és azt, hogy mer és tud is játszani a csapat.

Ezek eddig edzőmérkőzések voltak, tét nélkül.

Az is látszott, hogy az a játék és stílus, amit el akar érni a csapat, azt elsajátítani időbe telik, és kell még hozzá javulni az erőnlétnek. Az előző szezonban szerepelt csapat magja – Demjén Patrik, Kálnoki-Kis Dávid, Mocsi Attila, Zoran Lesjak, Gergényi Bence, Bedi Bence, Tajti Mátyás, Bojan Sankovic, Ubochioma Meshack – együtt maradt, a korábban kölcsönadott fiatalok visszatértek. A kölcsönben itt szereplők közül csak Huszti András maradt, akit végleg leigazolt a ZTE FC, a többiek távoztak.

S ha már távozók. Két korábbi alapembert veszített a nyáron a kék-fehérek csapata. A bosnyák Emir Halilovic maga kérte a szerződése felbontását, míg az észak-macedón Nikola Serafimovot az FC Fehérvár vásárolta ki szerződéséből. Utóbbi távozása nem volt meglepő, gyakorlatilag már az előző bajnokság felénél tudni lehetett, hogy máshol folytatja, így a ZTE-nél erre kellőképpen felkészültek.

Az érkezési oldalon viszonylag sokan vannak, összesen 12-en, de közöttük olyan fiatal labdarúgók is, akiknek még fejlődniük kell, de már itt vannak és szeretnék – úgymond – felépíteni őket. Az újonnan érkezők közül pillanatnyilag a Honvédtól igazolt Májer Milán az, aki úgy tűnik, hogy beverekedte magát a csapatba is. A többiek esetében azért nem lehet még semmit sem kijelenteni, mert sérülések is akadályozták a munkát, továbbá vannak, akik a felkészülés kezdetéhez képest jóval később érkeztek (Christy Manzinga, Eduvie Ikoba, Diego San­tos Carioca). Bennük – ezzel számolnak is a zalaiak – további potenciál van.

Egy minapi kimutatás szerint a ZTE FC kerete pillanatnyilag a legfiatalabb átlagéletkorú (23,0 év) együttes az NB I. 12 csapatos mezőnyében. Amivel kezdtük írásunkat, hogy a szokottnál is nagyobb figyelem irányul most a ZTE csapatára, például ez is az egyik ok: hogy mire megy ez a fiatal együttes a bajnokságban. A Milan elleni siker után pedig most tényleg csak a Ricardo Moniz vezette együttesen múlik, hogy ez a kiemelt figyelem meddig marad fenn vele szemben. Egy jó kezdés, pláne egy jó folytatás biztosan sokat dobna rajta, de ne menjünk ennyire előre...

A ZTE FC-nél most csak a péntekre összpontosítanak, mert most az jelenti a legfontosabb meccset az új szezonban.

Nyári játékosmozgás a ZTE FC-nél

ÉRKEZETT: Boros Zsombor (Vasas Akadémia), Csóka Dániel (AFC Wimbledon), Gergely Botond (FK Csíkszereda), Huszti András (Puskás Akadémia), Eduvie Ikoba (nigériai-amerikai, AS Trencín), Klausz Milán (ETO FC Győr), Májer Milán (Budapest Honvéd), Christy Manzinga (francia-kongói DK-beli, Linfield), Olekszandr Szafronov (ukrán, Nafta Lendava), Szendrei Norbert (Fehérvár FC).

KÖLCSÖNBE ÉRKEZŐK: Diego Santos Carioca (brazil, Kolosz Kovalivka), Mim Gergely (Puskás Akadémia).Kölcsönből visszatérnek: Kovács Barnabás (Tiszakécske), Németh Dániel (NK Nafta Lendava – Szlovénia), Németh Erik (NK Nafta Lendava – Szlovénia), Szabó Bence (NK Nafta Lendava – Szlovénia).

TÁVOZOTT: Bobál Dávid (Mezőkövesd), Emir Halilovic (bosnyák, Velez Mostar), Köcse Bence (Kelen SC), Majnovics Martin (SV Horn), Nikola Serafimov (észak-macedón, Fehérvár FC).

KÖLCSÖNBŐL VISSZATÉRTEK KLUBJUKHOZ: Liviu Antal (Haladás), Halmai Ádám (Fehérvár FC), Sime Grzan (horvát, NK Osijek), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia), Mihael Rebernik (horvát, NK Nafta Lendava), Josip Spoljaric (horvát, NK Osijek), Zsóri Dániel (Fehérvár FC, onnan MTK).