TSV Hartberg-ZTE FC 1-2 (1-2)

Hartberg, 300 néző. Jv.: Lena Hirtl.

ZTE FC: Demjén - Gergényi, Kálnoki-Kis, Kovács B., Bedi - Meshack (Klausz, 89.), Tajti, Sankovic, Májer - Németh D. (Manzinga, 57.), Szalay Sz. (Mim, 74.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Tadic (38. - 11-esből), illetve Szalay (5.), Meshack (12.)

Nem volt egyszerű megtalálni a Hartberg stadionját, pedig sokáig már a szemünk előtt volt, csakhogy a a városközpont alatti kis utcácskákban nem volt egyszerű "belőni" a célpontot. A TSC Hartberg hatodik idényét kezdheti meg az osztrák élvonalban, a stadionja tulajdonképpen egy atlétikai pálya köré épült fel mobillelátókkal, de a létesítmény abszolút otthonosnak nevezhető.

És persze családias jellegű.

Ám szombat nem az ismerkedésé volt a ZTE FC futballistáinak sem. Meccsnap volt. Az egerszegiek keretéből többen csak a lelátón foglaltak helyet, kisebb sérülés miatt. Az osztrák liga legutóbbi 10. helyezettje ellen meccselt tehát a ZTE FC, amely már az ötödik percben vezetéshez jutott, amikor Szalay Szabolcs balról a 16-os sarkától remek gólt lőtt. Gergényi Bence ezúttal a jobb oldali védőként kezdett, összességében is az volt az érzésünk, hogy Ricardo Moniz igyekszik a felkészülés során több pozícióban is kipróbálni futballistáit. A lényeg viszont, hogy az egerszegiek gyorsan, energikusan játszottak, a 12. percben is ebből jött a második találat. A kék-fehérek már az ellenfél tizenhatosán belül visszatámadtak, a megszerzett labda Meshackhoz került, aki egy húzás után balról, 10 méterről higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba. A nigériai fiú hol a jobb, hol a bal oldalon tűnt fel, de mindez éppenséggel tudatosnak is tűnt, hiszen Májerrel cserélhettek. Az osztrákoknak nem sok momentuma volt a 22. percben is csak akkor lett riadalom a zalai kapu előtt, amikor egy egerszegi lábról pattant a labda a kapufára, de időben felszabadítottak a társak. A ZTE jól játszott, s jó-jó, hogy edzőmeccsen voltunk, de azért akkorát sem illett volna hibázni, mint a mérkőzés női játékvezetőjének. A 35. percben az osztrákok játékosa, Paintsil úgy próbált Gergényi elé kerülni, hogy két kézzel rángatta vissza, a 16-oson belülre érve elestek, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amit Tadic nem hibázott el. A félidő második fele ugyan valamivel kiegyenlítettebb volt, de az osztrákok játékában nem volt benne a gól. Kellett ehhez egy "kis" segítség...

A második félidő egy nagy osztrák helyzettel indult, de Demjén hárított, majd Májer gólba tartó labdáját fejelték ki a hazaiak. Ekkor már többet támadott a Hartberg is, mint az első játékrészben és az 58. percben Demjén egy közeli lövést ütött ki bravúrral.

A sok hiányzó miatt nem sok cserelehetősége volt Ricardo Moniznak, de érkezett a pályára a nemrég igazolt Christy Manzinga, akiről azért meg lehetett állapítani: jó kötésű srác... Viszont a játék már nem volt annyira erőteljes, de ez valahol érthető is volt, hiszen a pályán lévők sokat dolgoztak. És megdolgoztak a győzelemért, a ZTE FC megérdemelten győzött.