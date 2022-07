A mezőnyt ezúttal a hőség és szárazság tette elsősorban próbára, amely valóban rendkívüli volt: előfordult, hogy az egyik futamot megelőző, bemelegítő görgőzés során árnyékban 42 Celsius fokot mértek. De persze ez a körülmény - még ha kellemetlen is - mindenkinek egyforma volt.

- Örülünk válogatott versenyzőnk, Bruchner Regina újabb bajnoki címének, illetve meglettek azok az érmek is, amelyekre számítottunk - értékelt Horváth Szabolcs, a ZKSE elnöke. - Ezzel együtt némi hiányérzet maradt bennem a verseny után, egy kicsit tompának éreztem ugyanis a csapatot. Szinte mindenkire jellemző volt például, hogy sokkal rosszabb köridőket teljesített most, mint ugyanezen a pályán, egy tavaszi versenyen.

A viadalon az egerszegi klub részéről természetesen újra az utánpótlás vitte a prímet, bár az ezúttal rajthoz állt egy szem "öregfiú", Dervalics Gábor egybehangzó vélemények szerint "nagyon jól ment". A fiataloknál Bruchner Máté bukás után csúszott hátra, Endrédi Máté pedig hajszállal maradt le a dobogóról - az edzők szerint legközelebb, nagyobb versenyrutinnal meglehet az érem.

A férfi elit kategória eredményhirdetésén egyébként a ZKSE-sek is büszkén kihúzhatták magukat, a dobogó két felső fokán ugyanis a klub két neveltje állt: Palumby Zsombor győzött, Sylvester Balázs előtt - kár, hogy "az élet rendje" szerint már mindketten fővárosi klubhoz tartoznak. A hegyikerékpáros XCO-ban ezzel a viadallal új korszak kezdődött: a négyszeres olimpikon Parti András felhagyott a versenyzéssel, így másnak is volt már esélye az aranyra.

A ZKSE eredményei. U9, lányok: 2. Horváth Anna. Fiúk: 5. Szakács Bertalan, 10. Nemes Zsigmond Lőrinc. U11, lányok: 2. Péterffy Róza Luca. Fiúk: 9. Békefi Ábel. U13, fiúk: 19. Bruchner Máté. U15, lányok: 2. Szücs Borbála, 4. Ádám Gabriella Sarolta, 7. Kálmán Luca. Fiúk: 17. Martonics Armand, 18. Forgács Patrik, 24. Pálos Bence. U17, lányok: 1. Bruchner Regina. Fiúk: 11. Kálmán Dániel Ákos. U19, férfiak: 5. Endrédi Máté. Master2: 5. Dervalics Gábor.

Csömörön körpályán versenyeztek az indulók, korosztályonként változó távokon. A bicikliseknek körönként nagyjából 180 méter szintemelkedéssel kellett megbirkózniuk.