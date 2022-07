Közeledve a tekeklubhoz – vagyis a Farkasverem tekézőhöz –, nyár lévén elég csendes a környék. A versenyeken már túl van mindenki, ez most a pihenés időszaka. Csak Farkas Zoltán és ifj. Farkas Zoltán fogad bennünket. Kicsit korábban érkeztünk a megbeszéltekhez képest, de milyen hasznos is tud lenni olykor a „sietség”. Kvázi klubtörténeti áttekintést kaphattunk tőlük a szentgróti tekézőkről, arról, hogy 1994- ben jött létre a ZTK, s ebben Farkas Zoltánnak is vastagon benne volt a keze… Több ismert tekés is kikerült innen, például Farkas Ádám, aki ma már a ZTK-FMVas bajnokcsapatának a tagja, 2018-ban pedig ifjúsági világbajnok lett.

Mielőtt még mélyebben elmerülhettünk volna a múltban, megérkeztek a jelen és a jövő képviselői. Horváthné Kiss Anita jelenleg a Zalaszentgrót TK elnöke, beszélgetésünk apropója pedig a legújabb büszkeségük, hiszen a Magyar Tekeszövetség a zalaszentgróti egyesületet díjazta mint a legjobb utánpótlás-nevelő klubot a diákolimpiai és az egyesületi versenyeken mutatott teljesítmények alapján. Huszonöt egyesület országos eredményei alapján lettek ők az elsők.

– Nagyon nagy siker ez, és tizenhárom fiatalunk eredményei vannak benne – ezt már az elnök említette. – Kilencen eljutottak a diákolimpiai, illetve az országos döntőbe. Most már jobb a helyzet, jönnek a gyerekek, igaz, el is kellett menni az iskolákba, hogy népszerűsítsük a sportágat. Akik eljöttek és kedvet kaptak a tekéhez, sokszor hoztak magukkal még valakit, barátot ismerőst, esetleg testvért. Jó a szülői háttér is, ők is sokat segítenek, hiszen látják, hogy jó helyen vannak a gyerekek. Nem mellesleg pedig lassan harmincéves lesz a klub, ez idő alatt pedig mindig volt országos érmesünk, a felnőttcsapatunk pedig az NB II.-ben és az NB III.-ban rendszeresen szerepel.

A fiatalokkal Korcsmáros György edző foglalkozik, aki sorolta is a legutóbbi szezon eredményeit. A területi döntőről kilencen jutottak az országosra, ahol Albert Zétény második lett (U14) az amatőr versengésben, Kovács Ákos harmadik (U18), Korcsmáros Zoé (U14) szintén harmadik. Ám ők azt is számon tartják, hogy a többiek (Korcz Krisztián, Németh Donát, Tezár Tibor, Somogyi Ákos, Cseh Máté, Sztacho Mirkó, Mazzag András, Horváth Barnabás, Gorza Angéla, Frigy Bianka) a területi bajnokságban is jó eredményeket értek el.

– Hetente kétszer van edzés két csoportban – említette Korcsmáros György, amikor a szakma jött szóba. – Két pályánk van, hat-hat gyerek tud egyszerre gyakorolni. Az igazolt fiataljaink pedig a felnőttcsapat tagjaival edzenek, hiszen ők (Cseh Máté és Horváth Barnabás) már az NB II.- ben is játszanak.

A koronavírus-járvány a ZTK-t is visszavetette, nem voltak edzések, két játékosukat (Gróf Linett, Mazzag Dávid) a ZTE ZÁÉV, illetve a ZTK-FMVas igazolta le, de folyamatosan próbálják bővíteni a kis tekések körét. A srácok pedig örömmel jönnek.

– Nekem az tetszik ebben a sportágban, hogy egyéni, csak magadra számíthatsz benne – jegyezte meg Albert Zétény, akivel maximálisan egyetértett Kovács Ákos is:

– Előtte kosaraztam, az nem annyira tetszett, jobb egy egyéni sportág.

Azt mondják, nem másra fogják, ha nem sikerül valami, és jó a közösség, ami számukra a legfontosabb. Megtudtuk még, hogy szeretnének az ősztől a Zalaszentgrót környéki sulikba is eljutni, hogy kicsit megismertessék, népszerűsítsék a tekét. Horváthné Kiss Anita fontosnak tartotta megemlíteni, hogy szerveznek tekebált is, amit két évig nem tehettek meg, augusztus végén lesz a Grót-kupa, és kicsit később a Bohár József-emlékverseny, amit szintén minden évben megtartanak. Hát, ilyen az élet a tekesport hátországában.