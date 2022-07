Közeledik a rajt a sportág hazai harmadik vonalában is, mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy Nagykanizsán is megtarthatták a tegnapi sajtótájékoztatót, melynek keretében a szakmai stáb részéről Gombos Zsolt vezetőedző (illetve a másodedző, Bene Gábor), a klubvezetés nevében pedig Lánczos Attila ügyvezető köszönthette a megjelenteket.

Az ügyvezető nyomban leszögezte: nagy várakozással tekinthetnek az előttük álló pontvadászat elé, a keret a nyáron nagy változásokon esett át, amitől az eredmények pozitív változását remélik.

A dél-zalai gárda szakvezetője, Gombos Zsolt is rámutatott: a 2022–2023-as pontvadászat más hozzáállást követel meg majd gondolkodásban, illetve abból a szempontból is, hogy ki és mikor kaphat játéklehetőséget a keretből. Ahogy mondandójából kiderült: a mögöttünk hagyott bajnokság egy-egy mérkőzésén talán el lehetett azt is „játszani”, hogy olyan labdarúgóknak is lehetőséget adjanak, akiket, mondhatni, a közönség követelt a pályára, a július 31-én rajtoló NB III-as szezonban azonban erre aligha lesz lehetőség. Az ok roppant prózai: olyan versenyhelyzetet teremtettek a különböző posztokra, hogy mérkőzésről mérkőzésre meg kell küzdeniük kezdőbeli helyeikért a futballistáknak.

Lesz még próbázó ugyanakkor a kanizsaiaknál, így például a bal oldali védő pozíciójába, de a felkészülés során például az is előfordult, hogy a támadó Lőrincz Bence is hátrahúzódott ebbe a pozícióba. A harmadosztály „fiatalszabálya” értelmében egy 2004-es vagy annál fiatalabb kerettagot játszatni kell a bajnokikon, de a 23-as létszámú keretben – mely a még sérült Bagó Benedekkel is kiegészül majd – természetesen ez is megoldott.

És akkor álljon itt az újonnan érkezettek névsora: Aszalós Richárd, Bence Szilárd, Godzsajev-Telmán Rabil Ogli, Hajagos Tamás kapus, Kondor Kristóf, Pleszkán Tibor, Szanyi Krisztián, Szilágyi Adrián, illetve az időközben szerződtetett Szökrönyös Dániel, valamint Szökrönyös Zoltán várja, hogy a pályán bizonyíthassa: rászolgáltak a bizalomra.

Gombos Zsolt hozzátette még: nem könnyítette meg a szakmai vezetés helyzetét, hogy néhány, a kanizsai utánpótlásból feljebb lépő labdarúgónak keretükben megadták volna a lehetőséget a bizonyításra az NB III-as idény során, az ezzel járó kötelezettségeket, elvárásokat azonban maguk a fiatalok utasították vissza. Egy biztos: jelenleg mindenki elszántan dolgozik az együttesnél, remélhetőleg ez a bajnokságban remek eredményekben nyilvánul majd meg.