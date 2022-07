Bedi Bence Letenyéről indult, majd az UFC Nagykanizsa játékosa lett. 2011-ben igazolta le a ZTE FC, ahol 2014-ben, 18 évesen mutatkozott be az akkor NB II-es felnőtt együttesben. Azóta kirobbanthatatlan, meghatározó tagja az egerszegi csapatnak, az NB II-ben 136, majd a 2019-es feljutás után az élvonalban 91 meccsen játszott, ráadásul 18 Magyar Kupa-találkozón is erősítette a gárdát. Eddig 17 gólt szerzett.

A megbízhatóság és a klubhűség megtestesítője.

És társaival most olyan mérkőzés előtt áll, amely egyfajta ajándékként is felfogható. Mert ki ne játszana örömmel az AC Milan ellen, melyben nemzetközi szinten is sztároknak számító labdarúgók lépnek pályára? Bedi Bencétől először azt kérdeztük: készen van-e már az új csapat.

- Szerintem elég volt ez a négy hét közös munka, hogy azt mondhassam, jól állunk - jegyezte meg a mindig készséges játékos. - Új játékosok érkeztek, szerintem ők is beilleszkedtek már és azt a munkát, amit az edzői stáb eltervezett, elvégeztük.

- Szombaton újabb felkészülési mérkőzés következik....

- Ez azért annál sokkal több lesz, hiszen nem minden nap játszhat az ember egy Milan szintű együttessel. Telt ház lesz, mindenképpen szeretnénk jó eredményt elérni és jól játszani, méltó ellenfél lenni egy ilyen szintű együttessel szemben. Azt gondolom, jól sikerültek eddig a felkészülési mérkőzéseink, a szombati találkozót pedig nagyon várjuk. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen csapat ellen is pályára léphetek egyszer a ZTE Arénában. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor a bajnokcsapat a Bajnokok Ligájában a Manchester United ellen készülhetett, ami persze akkor tétmérkőzés volt. Azt a találkozót a fővárosban rendezték, de emlékezetes összecsapás volt, amiről ma is beszélnek és nem csak Zalában. Nagyon jó lenne, ha a szombati ZTE-Milan mérkőzés is hasonló lenne, vagyis évekkel később is beszélnének róla...

- Egy hét múlva pedig kezdődik a bajnokság. Miként tekint az új szezon elé?

- Szeretnék meghatározó tagja lenni a csapatnak, gólt is lőni, hiszen az elmúlt szezonban ez nem sikerült. Ha kell, gólpasszokkal segíteni a társakat és jó szezont futni a csapattal, hiszen ez a legfontosabb.