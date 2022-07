Stángli Tibor, az együttes vezetője a jó szereplés kapcsán elmondta, hogy a Lenti TK már 20 éve meghatározó együttesnek számít az NB III.­-as kiírásban, idén pedig sikerült felérni a csúcsra, azaz megnyerni a bajnokságot.

– Az NB III.-as nyugati csoportot 19 csapat alkotja, melyek két részre osztva teljesítették az alapszakaszt – mondta el Stángli Tibor. – Itt megnyertük a dél-nyugati küzdelmeket, majd következett a rájátszás, ahová tőlünk és északról is a három legjobb gárda került be. Itt mérkőztünk Zalából a Lovászi és a Gellénháza együttesével is. Végül a sárvári Fülöp Borozó csapatának legyőzésével megnyertük a kiírást, ők lettek az ezüstérmesek. Stabil kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, két játékost sikerült igazolnunk egy évvel ezelőtt a reszneki tekések közül, akikkel erősödtünk. Sajnos az országos szövetség döntése miatt az NB II.-es bajnokságban való szereplést nem tudjuk vállalni, azon a szinten ugyanis kötelező lenne egy ifjúsági korú játékost szerepeltetni a felnőttegyüttesben, ám mi nem rendelkezünk ilyen fiatal tekéssel. Ezért a következő, várhatóan szeptemberben kezdődő szezonban is az NB III.-ban játszunk majd. Helyettünk a második helyen végzett sárvári együttes indul a magasabb osztályban.

A lenti csapat vezetője hozzátette még: büszkék rá, hogy maguk is az NB-s osztályokban szereplő zalai tekecsapatok sorába tartoznak.

Stángli Tibor arról is beszélt, hogy a teke jövőjét a sportág népszerűsítésével lehetne és kellene megalapozni Lentiben is. Ha az iskolákban sikerülne elérni az érdeklődő diákokat és gyakorolni velük ezt a szép játékot, azzal hosszú távon biztosítani lehetne a Lenti TK utánpótlását is. És látható: ha most lenne egy ifjúsági játékosuk, bizonyíthatnának az NB II.-ben is.

Az éremátadón Horváth László, a város polgármestere is részt vett. Stángli Tibor pedig ez alkalommal köszönetet mondott a Margaréta Tekéző vezetőjének a helyszín biztosításáért és a város önkormányzatának az együttesnek nyújtott támogatásért.