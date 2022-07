A strandkézilabdázás fellegvárába öt év szünet után tért vissza a sportág és egyből egy nemzetközi szintű, rangos pontokat jelentő EBT-tornával együtt. A rekkenő hőségben a csoportmérkőzésekkel kezdődött a program. Keszthelyi szempontból könnyed játékkal sikerült előbb a Darusok BHC-t, majd az SC Squadra Buda II-t és végül a TF SE Axis Mundi csapatát legyőzni magabiztosan, egyaránt 2-0-s különbséggel. A papírformának megfelelő teljesítményt nyújtották a magyar válogatott gerincét alkotó játékosok. Mindenki győzelmet várt tőlük, hiszen az elmúlt években jóformán mindent megnyertek, amit csak lehetett.

A másnapi nyolcaddöntőben a Dinamit BHC következett, míg a négy között az SC Squadra első csapata ellen kellett bizonyítani. Mindkétszer, 2-0-s győzelmekkel ez sikerült is. A fináléba a másik ágról a Beach Stars BHC került és közönségszórakoztató játék mellett az első félidőt meg is nyerték (26-24). A második játékrészre fejben összerázta keszthelyi csapatát Somogyi Péter edző. Új erőket megmozgatva, magabiztos játékkal szinte minden helyzetet értékesítve (22-16) egyenlítettek. Következett a szétlövés, amelyben 5-4-re jobbnak bizonyultak, így végül 2-1-es összesítéssel a Hír-Sat BHC nyerte a tornát úgy, hogy Balogh Ádám kapus két lövést is hárított. További csapattagok: Vizes Patrik, Zakics Bence, Gyene Norbert, John András, Kiss Bence, Sápi Adorján, Veszely András, Kun Attila.

– Fontos volt számunkra a nemzetközi EBT-torna megnyerése, ugyanis háromra van szükségünk ahhoz, hogy indulhassunk a Masters Kupán, amit jövőre Olaszországban, Palermóban rendeznek. Az elsőt még július elején a Lupa Beach-en könnyedén nyertük, nem volt szükség szétlövésre. Talán még fejben jobban ott voltunk, mint most hétvégén az Eb selejtezők után – mondta el Somogyi Péter edző, aki már előre tekintve a következő hétvégi, Zalában rendezendő fordulóról is szólt. – Az ötödik kvalifikációs tornán Salgótarjánban, ami egyben a legmagasabb pontszerző verseny, több külföldi csapat is indul. Nagyon erős lesz a mezőny, nagy csatákra számítok, hiszen itt fog eldőlni, hogy ki mehet a Masters Kupára Magyarországról. Minél jobban szeretnénk szerepelni és legalább a négy közé bejutni. Annak is örülök, hogy a mezőny visszatér Zalába, hiszen készülünk a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság augusztusi döntőjére, amire Vonyarcvashegyen kerül sor augusztus ötödike és hetedike között. A Magyar Kupa győzteseként nekünk ebben már biztos a helyünk.