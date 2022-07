Bencze Tamás szakmai igazgató, Baki Gergely másodedző, valamint Heinrich Róbert utánpótlás-koordinátor vezetésével négy héten át az utánpótlás tehetséges kosarasai heti három alkalommal két csoportra osztva egyéni képzésen vesznek részt. Olyan 14 és 18 év közötti kosarasokról van szó, akik eddigi munkájuk és hozzáállásuk alapján érdemelték ki, hogy külön munkát végezzenek, ami a fejlődésük szempontjából is hasznos. Baki Gergely szerint is hasznosak ezek a foglalkozások, ugyanis kis csoportokban ilyenkor van lehetőség arra, hogy esetleges rossz beidegződéseket szűrjenek ki, és technikai dolgokkal is foglalkozni tudnak.

Heinrich Róbert, aki az új szerepkörében, immár utánpótlás-koordinátorként dolgozik a ZTE KK-nál, elmondta, hogy komolyan veszik ezeket az edzéseket. Szerinte nem is lehet ezt másként tenni, hiszen csak így várhatják el, hogy a gyerekek is komolyan vegyék az edzéseket.

– Egyfajta jutalom is ezeknek a fiataloknak, hogy itt lehetnek, amit eddigi munkájukkal és hozzáállásukkal érdemeltek ki – jegyezte meg Heinrich Róbert, amikor meglátogattuk őket a legutóbbi tréningen.