Lényegében 2019 nyara óta tart a Molnári labdarúgó együttesének nagy sorozata, hiszen a 2019-2020-as idényben, amikor a szezon március közepén a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett lezárások miatt félbeszakadt, a Mura-menti gárda tizenöt meccs után tizennégy győzelemmel vezette a déli tabellát. A következő szezont pedig már meg is nyerte Svélecz László edző csapata, ráadásul imponáló fölénnyel, veretlenül, a 26 forduló után huszonnégy győzelemmel a háta mögött. Ezek után következett a legutóbbi pontvadászat, s a molnáriak újra kitettek magukért: tizenegy ponttal gyűjtöttek többet, mint a második Szerdahely FC.

– A legújabb bajnoki címünket már május elsején, Zalaváron megünnepelhettük – tekintett vissza a szezonra Grudics Kristóf, a Molnári SE elnöke. – Mondhatjuk, hogy nagy fölénnyel végeztünk az élen, illetve az is tény: azok után, hogy az elsőségünk matematikailag is biztossá vált, hullajtottunk el azért váratlanul pontokat. Talán kicsit mintha kiengedtünk volna, de ez is belefért. A srácok megérdemlik a dicséretet. Összességében kimondottan stabil csapatunk van a mezőnyben, ez talán érződött is a mérkőzések nagyobb részén. Jelenlegi helyzetünket alapul véve szeretnénk persze a jövőben is eredményesen szerepelni, ha lehet, ismét az élen zárni.

Az elöljáró szavaiból már kiderülhetett: a csapat marad a harmadosztályban, s ennek roppant prózai az oka van: a megyei második ligában elvárt utánpótlás kiállítása egyelőre még túl nagy feladat. A rutin ugyanakkor bárhol és bármikor elkél, nem véletlen, hogy az elnök azért csak-csak kiemelte egyik játékosának teljesítményét...

– Nem szívesen emelek ki külön, hiszen a csapat a fontos, de úgy vélem, nem történik sértődés, ha azt mondom: Adorján Ferenc már sokadszor tett ki magáért. Támadónk 47 évesen is eljutott 18 találatig – nagy feladatot vállalna magára az, aki össze szeretné számolni, hogy támadónk hosszú pályafutása alatt hány gólt szerzett különféle csapataiban.

És ha már a molnáriak szerzett góljainál tartunk: a házi góllövőlista élére Körösi András is odafért még, aki ugyancsak tizennyolcszor volt eredményes, a harmadik hely pedig Grudics Kristófé lett, ő tizenhatszor köszönt be az ellenfeleknek.