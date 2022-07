A bajnokcsapat tagjai az elmúlt húsz évben persze már többször összejöttek egy-egy kerek évforduló kapcsán, vagy éppen barátilag. Legutóbb idén januárban jöttek össze a játékosok nagy számban, amikor bemutatták a Bóbics László által írt Aranyév című könyvet, amely a Zalahús-ZTE FC bajnoki menetelését örökítette meg egészen az azt követő nemzetközi kupaszereplésig bezárólag.

Akkor is elhangzott, hogy a klub a 20 éves évforduló apropóján is köszönteni fogja a bajnokcsapatot, és a legalkalmasabb esemény erre a ZTE Fieszta. Kocsárdi Gergely csapatkapitány lett a bajnok együttessel kapcsolatos szervezési feladatokkal megbízva, aki megkeresésünkre elmondta: három játékos kivételével mindenki el tud jönni a Zete Fiesztára.

– Igazából már az év elejétől zajlik a szervezőmunka, hiszen a kerek évforduló kapcsán a ZTE FC is kérte, hogy köszönthesse a 2002-es bajnokcsapatot – árulta el Kocsárdi Gergely, aki jelenleg a testvércsapat, a szlovén NK Nafta Lendava klubigazgatói teendőit látja el szoros együttműködésben az anyaegyesület, a ZTE munkájával. – Viszont azt gondoltuk, hogy ez a találkozó ne csak arról szóljon, hogy mi, a bajnokcsapat tagjai összejövünk, hanem találkozzunk a szurkolókkal, a közönség tagjaival is. Jövő szombaton 15 órától a stadionhoz közeli Joy Kávézóban várjuk a szurkolókat, ahol az Aranyév című könyvet is alkalom lesz dedikáltatni, és persze találkozni, kicsit beszélgetni, emlékezni is közösen a drukkerekkel. Fél öt körül viszont már átmegyünk a stadionba, hiszen a fő meccs, a Milan elleni találkozó előtt nagyjából egy órával a stadionban is köszöntik majd az együttest. Az mindannyiunknak nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves ellenféllel szembeni mérkőzés alkalmával tudjuk megünnepelni a húszéves évfordulót.

Kocsárdi Gergely azt is elmondta, hogy mindössze három játékos nem tud eljönni, aki tagja volt a bajnokcsapatnak. Waltner Róbert jelenleg a szintén élvonalbeli Kaposvár vezetőedzője – tavaszig a ZTE FC kispadján ült –, és éppen edzőmeccset vív majd együttesével ebben az időpontban, Radu Sabo és Nagy Csaba pedig más elfoglaltság miatt nem tud részt venni az eseményen.

– A többiek jelezték hogy jönnek, lesz aki a Feröer-szigetekről érkezik, hiszen Turi Géza ott él és dolgozik – említette Kocsárdi Géza. – De mondhatom Róth Ferencet is, aki Csehországban él, és érkezik, valamint Darko Ljubojevic is, aki Bosznia-Hercegovinából utazik majd újra Egerszegre. Azt gondolom, hogy jó lesz újra együtt lennünk és azt gondolom, hogy a szurkolók is várják a találkozást.

A Zete Fieszta valóban méltó lesz erre, hiszen telt ház, több mint 10 ezer ember lesz majd a lelátókon, ugyanis az AC Milan elleni találkozóra mindössze másfél nap alatt kelt el minden belépő.