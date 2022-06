A bagodi Betlehem Dávid gyermekkorától a Zalaegerszegi Úszó Klub tagja (korábban EuropTec, ma Zalaco ZÚK) és első sikereit is az egerszegi klub színeiben érte el. Vasárnap aztán a budapesti vizes világbajnokságon Betlehem Dávid a 4x1500 méteres váltóban is letette névjegyét a felnőttek között, hiszen ezüstérmes lett a magyar csapat Rasovszky Kristóf, Olasz Anna, Rohács Réka, Betlehem Dávid összeállításban. Betlehem hétfőn az 5 km-es egyéni versenyben, legjobb magyarként hetedikként ért célba, megelőzve klub- és válogatottbeli társát, Rasovszky Kristófot is.

Zalaegerszegen ma is ugyanúgy szurkolnak a 19 éves Betlehem Dávidnak, hiszen gyakorlatilag itt nőtt fel, itt fejlődött olyan szintre, ami az alapot jelentette számára, hogy már a felnőttek között is sikereket érjen el. Nevelőedzője, Horváth Csaba büszke rá, akit e szép sikerek kapcsán kerestünk meg azzal, hogy számára mit jelentett korábbi tanítványa nagy sikere.

A nevelőedző, Horváth Csaba Fotó: ZH

– Nagyon örülök Dávid szereplésének, ugyanúgy szorítottam neki, mintha még mindig a mi versenyzőnk lenne – mondta Horváth Csaba, a Zalaco-ZÚK vezetőedzője. – Biztos vagyok benne, hogy ez még csak a kezdet számára, ha továbbra is így folytatja. Képességei alapján mindez benne van. Kisgyermek kora óta agilis, céltudatos volt, mindene az úszás, ez látszott rajta a közös munka során. Ráadásul nem az a kétméteres alkatú úszó, de remek technikával, kiváló vízfekvéssel tudja kompenzálni ezt a hátrányt és kiemelkedő a gyorsasága a távok végén is. Amikor láttuk, hogy inkább a hosszabb távokon lehet eredményesebb, kezdtünk el a nyílt vízi versenyekkel is foglalkozni. Szerintem most már ő sem bánja ezt.

Betlehem Dávid egerszegi színekben szerzett 1500 méteren EYOF-ezüstérmet, aztán a nyílt vízi ifi Eb-n ezüst-, a vb-n bronzérmet. A tehetséges sportoló 2021 januárjában a veszprémi Balaton Úszó Klubhoz igazolt, ahol Rasovszky Kristófékkal készülhet, de versenyez medencében is: tavaly ezüstérmes volt a junior Eb-n 1500 méteren.

És Horváth Csaba vajon nem sajnálja, hogy idehaza megépült az új uszoda, de korábbi tanítványa már más színekben arat sikereket?

– Sajnálom, de ahogy Dávid fejlődött és kiteljesedett, tudtuk, hogy előbb -utóbb váltani fog – mondta el erről az egerszegi edző. – Az idén érettségizett a Kölcsey-gimnáziumban, azt gondoltuk, hogy eddig még nálunk marad. Három hete én is ott voltam Setubalban, a nyílt vízi Eb-n, ahol Dávid is kint volt és junior Európa-bajnok lett 10 km-en. Ott is ugyanúgy drukkoltam neki, mint itt Budapesten, hiszen mögöttünk van tíz év közös munka, ami nem kevés.