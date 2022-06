Kedden rendezték meg a Magyar Labdarúgó-szövetségben az osztályozók párosítását, s akkor derült ki, hogy a Zala megyei bajnok Technoroll Teskándnak az első találkozón most vasárnap (kezdés: 17.30) Szegedre kell utaznia, hogy aztán jövő vasárnap Teskándon rendezzék meg a visszavágót. Pergel Attila, a teskándiak edzője a sorsolás után röviden már nyilatkozott az esélyekről, ám azóta eltelt néhány nap, és azt kérdeztük tőle: mennyivel tudott meg többet az ellenfélről?

– Az Amatőr Kupa győztese a Szegedi VSE, így a kupadöntő felvételét megnéztük – mondta a szakvezető. – Amúgy nem sokon múlt, hogy ne egymás ellen meccseljünk, hiszen ha a Tökölt kiejtettük volna, mi is a fináléba jutunk. Masszív, erős együttes a szegedi, hasonló stílusban futballozó rivális, mint amilyen nekünk volt a zalai bajnokságban a Zala­szentgrót. Nagyon nehéz meccsre készülünk egy olyan ellenféllel szemben, amely idén mindent megnyert, ahol indult. Most szerdán például a Csongrád-Csanád megyei kupadöntőben is sikerrel járt. Az első találkozón szoros eredményt szeretnénk elérni, s ahogy mi, úgy biztosan ők is nyerni akarnak.

Mint megtudtuk, noha a Teskánd KSE vezetése felajánlotta a csapatnak, hogy egy nappal korábban utazzon el a mérkőzés helyszínére, mégis úgy döntöttek, hogy inkább vasárnap keljenek útra. Vannak ugyanis, akik dolgoznak, így a csapat egy része el tudott volna utazni szombaton, míg mások vasárnap autókkal mentek volna utánuk, így maradt az egységes utazás.

A Teskánd egyik, ha nem a legrutinosabb játékosa Simonfalvi Gábor, aki a ZTE FC csapatkapitánya is volt, NB I-es és NB II-es játékosmúlttal rendelkezik. Tapasztalata óriási erőt adott ebben a szezonban csapatának, és persze egy ilyen párharcban is nagy feladat hárul rá.

– Szerintem az egyik legerősebb megyei bajnokot kaptuk a sorsoláson, bár nehéz összehasonlítani egy-egy megye bajnokságának erősségét – állapította meg ­Simonfalvi „Gabó”, hiszen leginkább így ismerik futballkörökben. – Hasonló erősségűek csapataink, bár ők az NB III-ból estek ki, és egy év után most oda szeretnének visszajutni. Azt gondolom, hogy mindkét mérkőzésen a napi forma dönt majd. Együttesünk nagyon motivált, szinte egész évben erre a két találkozóra készültünk, hogy ha eljutunk eddig, akkor az osztályozó is jól sikerüljön. Egész évben emiatt vette komolyan mindenki az edzéseket. A feljutás két mérkőzésen dől el, nem egyen, így mindkettő fontos összecsapás lesz.