Kezdésként Novák Ferenc, a rendező város, Zalakaros polgármestere emlékezett a Zalakaros Sakkfesztivál múltjára, és arra, hogy a 41 éve tartó sorozat életben tartása elhivatott embereknek is köszönhető. Nem véletlenül emlékeztetett a város első ember arra, hogy terveik szerint hamarosan egy könyv jelenik meg a Zalakaros Sakkfesztivál múltjáról, amelyet nemzetközi értéknek is nevezett. Noha - jegyezte meg -, Zalakaros elsősorban a fürdőjéről ismert, de ha végigvesszük ezt a négy évtizedet, és összeszámolnánk, hány országból érkeztek ide sakkozók, akkor gyakorlatilag a világ minden

pontjára eljutott a város híre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Covid-járvány mekkora nehézségeket okozott nekik, ám ez sem törte meg a sorozatot, ami mindenképpen érték, és örült annak, hogy ezt a hagyományt tudják folytatni.



A viadal szakmai igazgatója, Horváth Sándor elsősorban arról szólt, ha a magyar sakkozás térképén Zalakarost el kellene helyezni, akkor az mindenképpen az egyik központi helyet foglalná el. Úgy fogalmazott, nemcsak a négy évtizedes múlt, de a szakmai színvonal is komoly értéke a viadalnak, hiszen magyar bajnokságok sorozatát rendezték itt, továbbá a magyar sakkozás legfontosabb szereplői az elmúlt 40 évben megfordultak Zalakaroson Portisch Lajostól kezdve a Polgár lányokon át Almási Zoltánig és Rapport Richárdig bezárólag.



Ám, hogy ne csak a múltról essék szó, az idei viadalra már most száz nevező van, összesen 11 országból érkeznek versenyzők. Olyan távoli országokból, mint például Szingapúr, vagy éppen India , ahonnan sokan jelezték részvételüket. A mezőnyben ott lesz a francia színekben versenyző, szenior világbajnok, Vlagyimir Ohotnyik és a tavalyi győztes Kántor Gergely, az Aquaprofit-Tungsram NTSK sakkozója, aki tagja az idei, Indiában rendezendő sakkolimpiai csapatnak is.

A helyszín a tavalyi után az idén is a tavaly átadott zalakarosi látogatóközpont lesz, ahol méltó körülmények fogadják a versenyzőket. A küzdelmek vasárnap 14 órakor kezdődnek a 9 fordulós svájci rendszerű viadalon, a zárás pedig június 13-án lesz ugyanitt.