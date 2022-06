A dél-zalai versenyző egy kiskunfélegyházi viadalon az elemelésben jeleskedett: női felhúzásban (RAW) a nyílt és Masters 1 korosztály 90 kg-os súlycsoportjában is indult és három érvényes gyakorlat után 160 kg-mal egyaránt győzött. Örült ezeknek az eredményeknek azért is, mert közben súlyemelő versenyekre is készül, ami más jellegű izmokat is megterhel. A sportolónő elmondta: már nem sok idő van hátra a június végi WPC/AWPC Európa-bajnokságig, amit szintén Kiskunfélegyházán rendeznek meg. A mezőny amatőr, illetve profi kategóriában indulhat, s ő természetesen a profik közé (WPC) adta le nevezését, szintén az open és a Masters 1 kategóriában a 90 kg-osok mezőnyébe.