Boros Zsombor az U17-es válogatott tagja, aki a Vasas Kubala Akadémiától érkezik a ZTE FC-hez. A klub honlapján Dragóner Attila sportigazgató elmondta, hogy követik azt a filozófiát, amit már korábban elhatároztak, így tehetséges magyar játékosoknak kínálnak lehetőséget.

Hivatalosan pedig még nem jelentették be, ám Nikola Serafimov, a ZTE FC védője Instagram-oldalán már elköszönt az egerszegiektől. A játékos bejegyzésében leírja, hogy mennyire nagy élmény volt a ZTE FC-ben futballoznia és mennyire nagyszerű volt az elmúlt egy év számára. A klubnak és a szurkolóknak is sok sikert kívánt, azt azonban nem írta le, melyik klubhoz távozik.

Mindenesetre az észak-macedón válogatottban is már bemutatkozott 23 éves védő kelendő lett teljesítménye alapján, a transfermarkt.com becslése alapján jelenleg 600 ezer euró a piaci ára. Korábban arról is szóltak a hírek, hogy idehaza az FTC és az FC Fehérvár is érdeklődik iránta.