Nagy volt az ünneplés szombaton este Teskándon, hiszen a Technoroll Teskánd megyei bajnokságot nyert csapata az NB III-ba kerülésért kiírt osztályozón idehaza is nyert 2-1- re és 6-4-es összesítéssel nyerte meg a Szegedi VSE elleni párharcot. Nehéz ellenfél jutott a zalai csapatnak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az SZVSE minden sorozatban győzött a mostani szezonban, ahol csak indult: a Csongrád megyei bajnokság és a kupa mellett megnyerte az országos Amatőr Kupát is, és látszott a szegedi együttesen, hogy nem „átlagos” megyei csapat. Fel akart jutni az NB III-ba is, de ez az egy nem sikerült neki… Viszont kemény és jó ellenfél volt. Zalában pedig a Technoroll Teskánd mondhatja el magáról, hogy mindent megnyert (bajnokság, kupa) és az osztályozót is behúzta. Pergel Attila, a teskándiak szakvezetője játékosait és csapatát dicsérte az öröm pillanataiban, joggal, hiszen nagyot küzdöttek. Ráadásul a szezon végére a csapat kissé el is fogyott a sérülések következtében, de volt annyi tartalékuk, hogy kitartsanak. A két mérkőzés teskándi hőse egyértelműen Pergel Bence volt, hiszen csapata 6 góljából négyet ő szerzett.

Hármat Szegeden, a 4-3-ra megnyert mérkőzésen, majd egyet szombaton, a győztes találatot. Viszont 0-1-nél legalább ekkora jelentősége volt Bailo Dávid fejes góljának, amivel egyenlített a Teskánd. A találkozót végigrobotolta a védő, ráadásul gólt is szerzett, ha lett volna meccs embere szavazás, nagy valószínűséggel versenyben lett volna ezért a címért… – Meleg volt a helyzet, mert ha a Szeged még egy gólt szerez, kettővel vezetett volna, és lehet, hogy bajba kerülünk – ismerte el Bailo Dávid. De jött a 49. perc és a teskándi játékos fejes gólja, ami érezhetően megnyugtatta csapatát. – Számítottunk arra, hogy nem lesz könnyű menet a visszavágó sem, ahogy az első mérkőzés sem volt az. Döntőnek bizonyult, hogy a pályán jól együttműködtünk, végig egymásért küzdöttünk, ez kellett a sikerhez. Kijárt az ünneplés a teskándi fiúknak, de ez sem tarthat sokáig, hiszen el kell kezdeni a felkészülést a harmadik vonalra. A megyei bajnoksághoz képest nagy ugrás az NB III, erősítés is szükséges, illetve tisztázni kell, ki vállalja a szereplést a harmadik vonalban, hiszen amatőr csapatoknál ez is fontos szempont. Ami viszont biztos, hogy Teskándon készültek erre is, és nemcsak szombattól, hanem már korábban megfogalmazódtak a tervek arra az esetre, ha sikerül a feljutás. Most következhet ezek megvalósítása, amihez csak sok sikert lehet kívánni.