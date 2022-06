A „téli” sorozatok díjkiosztóját a közelmúltban tartották az andráshidai Roxy Tekecsarnokban, ahol nem kevesebb, mint 53 serleget adtak át, valamint 114 érem talált gazdára. Az idényzárás apropóján Paréj Vilmossal, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége elnökével beszélgettünk, először arról, hogyan vált a teke a szó szoros értelmében véve tömegsportá a városban.



– Ennek először is történeti okai vannak, hiszen a szabadidős tekesportnak a városban a rendszerváltás előtti időkbe nyúló gyökerei vannak – kezdte az elnök. – Akkor és még sokáig túlnyomó részt munkahelyi közösségek alkották a csapatokat, melyek mögött támogatóként egy-egy cég állt. Később megjelentek és sokasodtak a mezőnyben a baráti társaságok is, de – lévén a szövetségünk nemcsak a város, de a környék tekéseit is tömöríti – települések csapatai is versenyeznek nálunk. Egy időben jellemző volt, hogy ezek saját pályával is rendelkeznek, manapság azonban már csak két gárda, a Ságod és a Bocfölde tudja hazai környezetben fogadni az ellenfeleit. De visszatérve az eredeti kérdésre: a tekesport népszerűségében fontosak a családi vonatkozások, mindennapos, hogy a gyerekek a szülőkkel jönnek először játszani, közös csapatokban versenyeznek, aztán ha fiatal felnőttként néhány évre „el is tűnnek”, később a szép emlékek visszahozzák őket. És itt kell említeni a harmadik vonatkozást, lévén a teke úgyszólván élethosszig játszható: nálunk egy 50 éves ember nemhogy öregnek nem számít, de szinte még fiatal.



Mindezeket az elmúlt szezonból két adat is alátámasztja: a legfiatalabb pályára lépett játékos hat, a legidősebb pedig 85 éves volt Egerszegen.

De túl azon, hogy a tekében nincs korhatár, azért ez a játék sem könnyű. Az egyik bajnokságban azonban bevezettek „amatőrbarát” könnyítést.



– Az andráshidai Roxy-pályán zajló 60 dobásos versenyünk a legnépszerűbb, itt ugyanis négy ember elég egy csapatba, a játék pedig hármas tarolásos rendszerben zajlik – mondta Paréj Vilmos. – Ez annyit tesz, hogy három dobás után a gép mindig visszaállítja a 9 bábut, függetlenül attól, hogy sikerült-e már valamennyit leküzdeni. Ez valóban nagy könnyítés.



A kiváló részvételi adatok ellenére a tekés sorozatok szervezői is érzékelik, hogy a mezőny öregszik és apad, ezért már vannak erőfeszítések, hogy szélesítsék a bázist. Az andráshidai Öveges általános iskolával például szeretnék újra elindítani a koronavírus-járvány idején megszakadt együttműködést, amikor a gyerekek iskolai keretek közt ismerkedhettek a sportággal.



Jelenleg, a korábban nyári szünetet jelentő három hónapban pedig zajlik a már említett Nyári Bajnokság.



– Ezt a sorozatot egy évvel ezelőtt szerveztük meg először, mert akkor a Covid miatt nem tudtuk befejezni a bajnokságokat, és hiányoztak a versenyek – folytatta az elnök. – Olyan nagy siker lett azonban, hogy folytatnunk kellett, kiderült, hogy a tekések a szabadságolások idején sem akarnak egészen pihenni. Idén 11 csapat nevezett, melyek így augusztusban, játékból érkeznek majd meg a következő szezon rajtjához.

A 2021/22-es zalaegerszegi tekés szabadidős bajnokságok legjobbjai. Csapatok, női (4 csapat): 1. Városháza, 2. Bátor-M, 3. Göcsej SK. Szabadidős (10): 1. Tungsram SE, 2. Vorhotai LSC, 3. Zászok. Város és környéke (12): 1. Vorhotai LSC, 2. Bocfölde SE, 3. Kertvárosi LSC. Roxy (16): 1. Egyszer Volt, 2. Borostyán, 3. Nyerünk Azt Kész-ATE.

Egyéni, nők: 1. Németh Viktória (Göcsej SK), 2. Ruis Dóra (Üvegtörők), 3. Deli Edit (Zászok). Sprint: 1. Deli Edit, 2. Péterffy Tímea (Police-Ola LSK), 3. Ruis Dóra és Tápiné Tráj Ágnes (Police-Ola). Összetett: 1. Deli Edit, 2. Németh Viktória, 3. Ruis Dóra. Férfiak: 1. Héring József (Trendo Bútor), 2. Pámel Csaba (Tungsram), 3. ifj. Ollár László (Vorhota). Sprint: Szálinger Róbert (Trendo Bútor), 2. Ambrus Gábor (Kertváros), 3. Czuppon Ferenc (Magyar Közút) és Györe János (Tungsram). Összetett: 1. ifj. Ollár László, 2. Héring József, 3. Pámel Csaba.

Roxy Egyéni Bajnokság: 1. Tápi Tamás (A-Team), 2. Kása Tibor (Nyerünk Azt Kész), 3. ifj. Ollár László (Borostyán). Sprint: 1. Kovács Sándor (Egyszer Volt), 2. Paréj Vilmos (Botfai LSC), 3. Györe János (Borostyán) és ifj. Ollár László. Összetett: 1. ifj Ollár László, 2. Kása Tibor, 3. Györe János.

Igazoltak Egyéni Bajnoksága: 1. Járfás László (Borostyán), 2. Járfás Szilárd (Borostyán), 3. Klinger Csaba (Botfai LSC). Sprint: 1. Járfás Szilárd, 2. Hodosi Géza (Kertváros), 3. Járfás László és Klinger Csaba. Összetett: 1. Járfás Szilárd, 2. Járfás László, 3. Klinger Csaba.