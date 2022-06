Ha az egerszegi klubnál évek múlva visszagondolnak a versenyre, a rendkívüli sártengerre fognak elsősorban emlékezni, ami a viadalt megelőző esőzések miatt a pályát elborította. De fontos érdekesség az is, hogy Endrédi Máté (U19) pályafutása első világranglistapontjait szerezte ezúttal, kategóriájában ugyanis hetedik lett. – A megszerzett nyolc pontnak a következő versenyeken, a rajtba szólításnál lesz jelentősége, ugyanis annál korábban hívnak be egy adott kerékpárost, minél jobban áll a nemzetközi szövetség, az UCI rangsorában – világította meg a hátteret Horváth Szabolcs, a ZKSE elnöke. – Máté most indult negyedszer C1-es, avagy pontszerző versenyen, s most sikerült először elérnie a célt, és ezzel a következő, csehországi versenyen egy csapásra megelőz majd a rajtnál egy csomó hazai bringást, akiknek nincsenek világranglistapontjai. A másik egerszegi versenyző, Szücs Borbála az U15-ös kategóriában negyedik helyen zárt. Nagyot harcolt a dobogóért, s hogy végül kevéssel lemaradt róla, az rajta kívül álló körülményeken is múlt. Fontos tapasztalatokkal gazdagodott azonban, amiket a következő versenyeken hasznosíthat.