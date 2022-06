Szegedi VSE-Pizzamonster - Technoroll Teskánd 3-4 (1-0)

Szeged, 300 néző Jv.: Kovács I.

Szeged: Czirják - Kormányos, Pócs, Csamangó, Mészáros, Rádai, Beretka, Fülöp (Papp, 70.), Káposzta (Plichta, 70.), Taci, Amariutei. Edző: Paksi Péter.

Teskánd: Pergel D. - Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár, Bontó, Major, Bailo, Nagy M. (Boronyák, 83.), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Amariutei (30., 55.), Taci (76.), illetve Pergel B. (57., 90., 93.), Bailo (66. - 11-esből).

Kiállítva: Mészáros (65.).

A teskándi klub vezetése végül úgy döntött, hogy hiába a nagy távolság, a csapat csak a mérkőzés reggelén indul Szegedre. Menet közben igyekeztek elegendő pihenőt tartani és frissíteni a játékosokat, de a kezdés előtt így is mindenkiben ott volt a félsz: vajon nem nyomja-e rá mindez a bélyegét a zalaiak játékára.

Az első félidő jobbára tapogatózással telt, a két csapat igyekezett felmérni a másik erejét. Türelmesek voltak a felek, helyzet mindkét oldalon csak egy alakult ki. A Szeged azonban sajnos a magáét értékesítette, míg a Teskánd legveszélyesebb labdáját kirúgták a védők a gólvonalról.

Fordulás után a vendégek próbáltak sebességet váltani, át is vették az irányítást, ám a házigazda remek kontra végén kétgólosra növelte az előnyét, Fontos volt, hogy a zalaiaknak szite megijedni sem volt idejük ettől, máris jött a szépítés: remek Bailo-Hetesi-Pergel B. akció végén utóbbi lőtt a hálóba. És ekkor még senki sem sejtette, hogy ez részéről csak a kezdet. Újabb kilenc perc telt el, amikor a vendégek tovább javítottak a helyzetükön: Bontó harcolt ki büntetőt, a szabálytalankodó hazai játékos pedig megkapta második sárgáját. Az emberelőnybe került vendégek Bailo révén egyenlítettek, majd mentek tovább előre, hiszen - ahogy mondani szokták - ekkor már náluk volt a momentum. A hazai védelem állta a rohamokat, és a Szeged alkalmazhatta kedvenc fegyverét, a kontrát - ezek közül egy góllal végződött, egy alkalommal pedig Pergel D. védett óriásit. Már úgy tűnt, szűk hazai sikerrel zárul a mérkőzés, ám a Teskánd nem elégedett meg ennyivel. A fáradni látszó hazai védelmet a hosszabbítás perceiben kétszer is sikerült mattolni, mindkétszer Pergel B. révén. Zala megye futballbajnoka óriási lépést tett a párharc megnyerése felé.

Pergel Attila: "A két csapat nem ismerte egymást, ez magyarázza, hogy az elején igen óvatosak voltunk. A második félidőben már egész más szellemben futballoztunk, fölényben is játszottunk. A hazaiak inkább ívelgettek és kontráztak, mi viszont próbáltunk építkezni és nem is csináltuk rosszul. Úgy érzem, fizikálisan is mi voltunk a jobbak, és a végére sikerült felőrölni a szegedieket. Nagyon fontos ez a győzelem, és különösen a négy szerzett találat, itt, az osztályozón ugyanis érvényben van még az idegenben szerzett gólok szabálya. Csapatunk mesterhármast elért játékosának, Pergel Bencének a hétvégén kislánya született, ezt a sikert neki ajánljuk!"