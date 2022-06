Ez egyik szerint a testület hozzájárulását adta terület használatához a Gébárti-tónál, ahol a Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület a telephelye mellett sportszövetségi támogatásból hajótárolót épít.

A másik ilyen döntés szerint az önkormányzat térítésmentes használatot biztosít az Apáczai ÁMK tornatermére a Magyar Kézilabda Szövetség számára. Az 1986-ban épült, és azóta csak kisebb korszerűsítéseken átesett tornacsarnok állapota nagyon leromlott, felújítása időszerű. Ennek megvalósítására az önkormányzat pályázatot adott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, amely a negyedmilliárd forintos beruházást finanszírozza. A felújítás eredményeként létrejövő vagyonelemeket a szövetség térítésmentesen átruházza a tulajdonos önkormányzatra, a megállapodás szerint az átruházás napjától kezdődően egy éven át az önkormányzat térítésmentes használati és hasznosítási jogot biztosít a szövetségnek. Az építkezés miatt a csarnok és az udvar nem lesz használható, így a Kertvárosi Vigasságot is a Liszt Ferenc-iskola udvarán kell majd megtartani.

Ez utóbbi intézmény tornacsarnokát is hamarosan felújítják a ZTE Röplabda Klub közreműködésével, a munkálatokat TAO-pénzekből finanszírozzák. Emellett őszre befejeződik az Eötvös-iskola 480 millió forintos felújítása.

Az Alsóerdei Sport- és Élménypark projekt következő ütemeként elkezdődött állami támogatásból, a Modern városok program részeként a búslakpusztai lőtér fejlesztése; a 168 millió forintos beruházás része a 137 négyzetméteres lőtéri épület létrehozása a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával, valamint parkoló és út építése. Az agyaggalamb-lövészethez két kétszintes lőtorony is készül nyolc lőállással. A megújuló lőtér kiszolgálja majd a rendőrség, az adó- és vámhivatal, valamint a vadászkamara gyakorlati és vizsgáztatási igényeit, s az amatőrök számára is nyitott lesz. A képviselők kezdeményezték a beruházáshoz szükséges 12,4 ezer négyzetméternyi állami terület ingyenes tulajdonba adását az önkormányzat számára.