A sportág arany érdemérmes mesteredzője 2013-tól 2021 decemberében bekövetkezett haláláig dolgozott Nagykanizsán, ahol edzőként és elnökként is eredményes munkát végzett - olvasható a sportági szövetség (MKKSZ) Facebook-oldalán.



Sári Nándor több mint harmincéves edzői pályafutása során számtalan sikert ért el tanítványaival, dolgozott Fidel Lászlóval, Kovács Katalinnal, Janics Natasával, Kozák Danutával, Szabó Gabriellával és Kucsera Gáborral is. Többek között ő volt a felkészítője annak a férfi kajaknégyesnek is, amely 2000-ben Sydneyben, majd négy évvel később Athénban is olimpiai bajnok lett 1000 méteren.



A nagy négyesből a vasárnapi avatóünnepségen ott volt Storcz Botond, Vereckei Ákos és Horváth Gábor, csakúgy mint Richard Seruga, a Plastex alapítója, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Boros Gergely, az MKKSZ szakmai igazgatója, Hüttner Csaba, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, Paksy Tímea kilencszeres világbajnok kajakos, valamint ifj. Csaba András, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia menedzsere.