A horvát tengerparti város helyszíne és névadója is a vetélkedésnek, melynek mezőnyében olasz és bosnyák csapatok is voltak. Általában minden résztvevő több korosztályban képviselteti magát, így tettek a zalaiak is, és csapataik közül az U13-as szerepelt a legjobban. Ifjovics Ferenc tanítványai a csoportkörből döntetlenekkel jutottak a legjobb 16 közé, ahol gól nélküli rendes játékidő után hetesekkel 3-1-re verték a szlovén ND Dravinja gárdáját. A következő körben 1-0-ra kikaptak a horvát HNK Orijent 1919 csapatától és az ötödik helyen zártak.