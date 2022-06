– Ha mindezeket tekintetbe vesszük, egyáltalán nem rossz a mi mezőnyünk: az utánpótlásfutamokon összesen 209 versenyző állt rajhoz, a felnőtt korosztályokban pedig 175 egyéni indulót, illetve 12 váltót regisztráltunk. Az előnevezések alapján kalkulált háromszázas létszámot tehát bőven meghaladta a gébárti mezőny, még úgy is, hogy bár a váltókat alapvetően három emberre találták ki (ideális esetben az úszásra, a kerékpározásra és a futásra is másik sportoló vállalkozik), voltak olyan „bátrak” is, akik ketten küzdöttek a célig. A távok korosztályok szerint persze különbözőek voltak: a legrövidebbet az újonc I. és II. korosztályoknak jelölték ki, ők 200 métert úsztak, négy kilométert kerékpároznak és egy km-t futottak, míg a legnagyobb kihívás a felnőttekre várt, 750 m, húsz km, öt km etapokkal.

A délután fél háromkor rajtolt főfutamot Hóbor Zalán (Kőszegi Triatlon és Úszó Klub) nyerte meg, aki 1:00:03 percet töltött a pályán. A sikerben talán a helyismeret is segítette, hiszen egy éve ugyancsak nyerni tudott Gébárton, vagyis most megvédte címét. A nőknél Nádas Nóra Romina (Team Újbuda SE) volt a legjobb 1:07:14 órával. Az utánpótlásból kiemelhető még a Zalatriatlon két versenyzőjének dobogója: Kovács-Leszkay Zoé újonc II-ben ezüst-, míg Péterffy Nóra Laura újonc I-ben bronzérmet szerzett. A viadal részletes eredménylistáját későbbi számunkban közöljük.