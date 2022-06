FC Nagykanizsa - ZTE FC 0-2 (0-0)

Nagykanizsa, zárt kapuk mellett. Jv.: Iványi G.

Nagykanizsa: Borsi - Haragos, Kovalovszky, Kószás, Kozári - János N., Kretz, Béli, Szabó P., Lőrincz - Pleszkán. Csereként pályára lépett: Pataki, Török, Szökrönyös Z., Szilágyi, Kondor, Soós, Mészáros, Varga D., Szanyi, Kocsis, Mikó, Kardos. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

ZTE FC. I. félidő: Demjén - Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Gergényi - Sankovic, Kovács B. - Mim, Szalay, Májer - Kilmaz. II. félidő: Gyurján - Huszti, Safronov, Németh E., Bedi - Szabó B. (Tajti), Németh D. - Milovanovikj, Klausz, Meshack - Kilmaz (Fehér B.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Fehér B. (80.), Tajti (82.).

Régi idők focija... Szombaton Nagykanizsán, az Olajbányász-stadion játékoskijárójában az embernek ez jutott az eszébe, hiszen micsoda Olajbányász-ZTE meccseket játszottak itt a múltban. Jóllehet a két csapat csak keveset találkozott bajnoki meccseken egymással, hiszen a ZTE zömében az élvonalban játszott, a kanizsaiak pedig a másodikban. De akkor is! Azokban az években, amikor azonos osztályban szerepelt mindkét csapat igazi ádáz küzdelmet hozott kettejük összecsapása. Presztízst jelentett a javából, hiszen a két város, még régebb múltra visszanyúló rivalizálása a futballmeccseken is kiütközött.

Két szezonban az NB I-ben találkozott a két csapat. A ZTE FC mai stábjából Vlaszák Gézának lehetnek a legmélyebb emlékei ebből a stadionból, hiszen itt nőtt fel, itt mutatkozott be az élvonalban, szóval a kérdésre, hogy milyen érzés újra végigmenni a játékoskijáróban, a válasz sem lehetett más: "Jó".

Szombaton viszont nem a nosztalgiázás ideje jött el egyik csapat számára sem. Az első felkészülési mérkőzés, amit zárt kapuk mellett rendeztek, még igencsak korainak volt tekinthető. Az újabb NB I-.es szezon nagy reményekkel váró ZTE FC hétfőn kezdte meg a felkészülést, míg a Nagykanizsa csak csütörtökön, úgyhogy ez a találkozó talán még inkább a ráhangolódást jelentette mindenkinek a későbbi munkára. Sok próbajátékos volt kanizsai oldalon, míg az egerszegieknél mindenkin érződött, hogy igyekszik bizonyítani már most az új szakvezetőnek, Ricardo Moniznak.

A kék-fehéreknél még hiányzott Nikola Serafimov, aki - engedéllyel - még nem érkezett vissza szabadságáról, és volt egy próbázó is a csapatban. Az osztrák állampolgárságú Kubilay Yilmaz legutóbb a szlovák bajnokságban és előtte is. A támadó szombaton majdnem betalált az első félidő hajrájában, ahogy társai is. Mármint, majdnem, hiszen a ZTE végig fölényben volt, négy-öt nagy helyzete is akadt, de nem sikerült a gólszerzés. A második félidőre számos csere történt mindkét oldalon, a kanizsaiak valamivel több támadást vezettek. A ZTE fiataljai közül kifejezetten ügyesen játszott a nemrég igazolt Klausz Milán, neki is volt helyzete, aztán Meshack lőtt jó helyzetből, de az sem ment be. A 80. percben viszont már nem volt ellenszer, Klausz erőszakossága volt a döntő, aki megelőzte a kapust a labda Fehér Barnabáshoz került, aki két lépésről lőtt a kapuba. Két perc múlva Tajti nem vacakolt, kegyetlenül bombázott a léc alá. Ezzel már gólokban is megmutatkozott a ZTE fölénye.

Ezzel - ha edzőmérkőzésen is - Ricardo Moniz győztes mérkőzéssel debütált a ZTE kispadján.

Galéria: