Hivatalosan egy hete mutatta be a ZTE FC új vezetőedzőjét, a már májusban kinevezett holland Ricardo Monizt. A ZTE FC játékosainak pedig már az elmúlt héten is voltak feladataik, hiszen orvosi vizsgálatok és egyéb felméréseken vettek részt, azonban az "érdemi" munka ideje hétfőn jött el.

Ricardo Moniz tett egy bemelegítő kört a Városi Sportcentrumban, hogy aztán a pályára érkező játékosokkal ő is végezze a feladatokat... A mondatban nincs semmi hiba, a vezetőedző ezen az első gyakorláson maga is kvázi beállt a sorba, hogy a szintén holland erőnléti edző, Marco van der Steen utasításait kövesse. S ha már itt tartunk, eddig nem esett szó arról, hogy kik segítik majd a korábban a Ferencvárost is irányító szakvezető munkáját. Nos, a kapusedző Vlaszák Gézát nem kell bemutatni, ő az előző szezonokban is ugyanezt a feladatot látta el a csapatnál. A másodedző neve sem lehet teljesen ismeretlen hiszen az a Julian Jenner lesz Moniz jobbkeze, aki az FTC-nél játékosa volt a vezetőedzőnek. Jenner 2012-2014 között játszott a fővárosiaknál, majd egy szezont a Diósgyőrnél is eltöltött.

Ám visszatérve az egerszegiek első edzésére. Ricardo Moniz igyekezett felszabadult hangulatot teremteni - egy alkalommal korábbi játékosa, Böde Dániel is szóba került, természetesen elismerőleg - ugyanakkor az edzés feszes tempóban zajlott, lazításról csak akkor lehetett szó, ha erre kérték az edzők a játékosokat: most ihatnak egyet és nyújthatnak...