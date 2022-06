A Helikon TC vezetője kiemelte: szeretnék, hogy a világjárvány elmúltával ismét pezsgő sportélet alakuljon ki náluk, és ennek érdekében minden korosztályt igyekeznek megszólítani. A korral haladva online pályafoglalásra is van már náluk lehetőség.



– A társasági tenisz mellett nagyon fontosnak tartjuk az ifjúság sportolását, valamint hogy az aktív korosztály tagjai munka után testmozgással tudjanak kikapcsolódni – említette Horváth Imre. – Idénynyitó versenyünk után a hagyományos június végi éjszakai teniszversenyünk, a 24 párost fogadó Denevér kupa következik, aztán folytatódik a balatoni körversenysorozat és Keszthely város szenior-teniszbajnoksága is. Kiemelt versenyünk Magyarország legrangosabb szeniortornája: augusztus utolsó hetében a világ minden részéből közel 400 indulót várunk rá. Az ITF I.-es torna a szeniorszövetséggel egyeztetve négy pályán zajlik majd, illetve idén először a ZTE Tenisz Klubbal is együttműködünk, náluk is lesznek mérkőzések, köszönhetően a két várost összekötő gyorsforgalmi útnak. Az együttműködést a nagykanizsai és a zalaszentgróti klubok mellett Marcalira is kiterjesztenénk.



Maradva a szenioroknál, Horváth Imre azt is elmondta, hogy nagyon büszkék klubtársuk, Eke László válogatottbeli tagságára. A sportembert – aki szépen szerepelt az Egyesült Államokban lezajlott szenior-világbajnokságon – immár idehaza is köszönthették.