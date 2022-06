Az idén 23 esztendős Májer Milán elsősorban a támadó posztokon érzi jól magát és a Budapest Honvéd akadémiáján nevelkedett. Kölcsönben szerepelt a Gyirmót FC Győr és az ETO FC együtteseiben is, a legutóbbi szezonban viszont már ismét a Honvéd együttesében töltötte, melyben 10 NB I-es mérkőzésen jutott szóhoz.



- Nagyon tetszett, amit Dragóner Attila felvázolt a klub filozófiájával kapcsolatban és azon belül is a jövővel kapcsolatos tervekkel. Úgy érzem, hogy maximálisan beleillek ebbe a képbe – nyilatkozta a ZTE FC honlapjának Májer Milán.



Dragóner Attila sportigazgató az új igazolással kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy mind a pálya két a két szélén tud játszani és akár a kétcsatáros rendszerbe is be tudják illeszteni.



-Lendületes, kreatív és vagány játékos, aki nem fog megijedni, ha nehezebb feladatok jönnek szembe és akkor sem, ha versenytársa lesz. Milán teli van bizonyítási vággyal és azt gondolom, hogy gyorsan be fog illeszkedni a játékrendszerünkbe – mondta Dragóner Attila.