Száz év nem kevés, de az 1922-ben alapított Zalalövői Testedző Kör ma is él, az ünnepségre érkezőket pedig színes kavalkáddal fogadta. Zalalövő és a sportkör is igyekezett méltón megünnepelni a jeles alkalmat, melyen a múlt, a jelen és a jövő képviselői benépesítették a sportpályát. Az egész napos program során a délelőtt a fiataloké volt, de délután is sok-sok gyerkőc rúgta a bőrt a pályán, ahová közben érkeztek a „nagyok” is. Gyerekek, szülők, nagyszülők, mai játékosok, korábbi lövői futballisták, szimpatizánsok. Igazi közösség – talán nem veszik zokon a kifejezést –, a „lövőiség” képe elevenedett meg. Amikor Herczeg Imrével, az erre az alkalomra bemutatott, „A ZTK Évszázada” kiadvány szerkesztőjével, a város alpolgármesterével beszélgettünk, egy hölgy lépett oda hozzánk, hogy odakint fogytán a könyv, úgyhogy újabb köteg került kibontásra. A több mint kétszáz oldalas kiadványt bárki megirigyelhetné, olyan alapossággal részletezi a ZTK múltját.

– Több száz munkaóra van benne, de megérte – említette Imre, akivel e sorok írójának régi az ismeretsége, lévén 1997 óta lapunk, a Zalai Hírlap sporttudósítója. Meg is jegyezte viccesen: az utolsó negyedszázad feldolgozása könnyebben ment, szinte „fejből”. – Zömében a futballról szól, de volt itt NB II-es kézilabdacsapat, röplabdaegyüttes, teke, sakk, asztalitenisz és atlétika is a sportágak között. Korábban nem született még ilyen feldolgozás, így archívumokból, valamint nagyjából harminc személy visszaemlékezései alapján íródott a százéves történet. A centenáriumra pedig egy régi álom is megvalósult: az új öltözőkomplexum 102 milliós beruházással valósult meg, öt ütemben, tao-pályázat révén. – Óriási öröm ez – állapította meg Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere.