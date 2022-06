7. Flexibil-Top Zalakomár

Mutter Attila: – A tavaszi szezon előtt úgy gondoltam, hogy a célkitűzésünk nem lehet más, mint próbáljuk megismételni az ősszel nyújtott szereplésünket és ezáltal a középmezőnyben megragadni. A csapat a szezon folyamán az elvárásoknak megfelelt, de az is igaz, hogy a tavaszi szereplésünk minimálisan elmaradt az őszitől. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a tavasz folyamán végig mennyi problémával kellett megküzdenünk, akkor ezt inkább bravúrnak értékelem, hogy így is oda tudtunk érni a hetedik helyre, s mindössze egy pozíciót csúsztunk vissza. Negatívumként talán annyit említenék, hogy az edzéslátogatottság a szezon második felére visszaesett, ezáltal már a játékunk sem volt annyira gördülékeny, ezért egy-két pont bent is maradt a csapatban. Összességében úgy érzem, hogy elégedettek lehetünk a megszerzett hetedik hellyel, körülbelül ez volt a realitás.

8. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

László Roland: – Kissé távolabbról, a mögöttünk hagyott idény elejétől indítanám az értékelést, hiszen sokan kíváncsiak voltak az idei szezonunkra, mivel igazolások terén minőségben jól tudtunk erősíteni. A csapat nagyon jól állt bele a szezonba, motiváltak voltak játékosaink, és megfelelő létszámban történt a felkészülés az edzésekkel. Az őszünk végül hullámzó lett, ez az eredményekben érződött. Nagyon sok munka várt még ránk, miközben egy játékosunk, Proszenyák Máté például külföldi munkavállalás miatt távozott. Ősszel a nyolcadik helyen zártunk, ugyanakkor az ötödiktől is csak pár pontra voltunk, ezért bizakodva kezdtük a téli alapozásunkat. Keretünk akkor is nagyon jól állt az edzésekhez, de ez sajnálatos módon csupán januárra lett igaz, lévén a csapat nyolcvan százaléka beteg lett februárban, közben pedig a nyáron Szepetnekről érkezett Kollár Pétert az FC Nagykanizsa igazolta le. Ismerjük el, a tavasz folyamán őt nem tudtuk pótolni, nagyon hiányzott a játéka. A sérülések az elmúlt hónapokban már nem kerültek el minket sem, Kovács Dávid pár forduló után válltörést szenvedett, rá a továbbiakban már nem számíthattunk, de Szőke Ádámot is hosszú hetekre veszítettük el bokaproblémák miatt. A nehézségek ellenére időnként azért megmutattuk, hogy van bennünk tartás és a létszámhiány ellenére fontos pontokat szereztünk, bravúrokat is sikerült hoznunk, melyekkel együtt a 8. helyen tudtuk zárni a szezonunkat. Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor ez szép eredmény, viszont úgy gondolom, néhány helyezéssel alakulhatott volna mindez még szebben is. Gratulálok tehát a csapatunknak, no és természetesen a többi együttesnek is, mivel a megyei futballunk valamennyi résztvevője sok munkát tett bele a legutóbbi szezonba is.

9. Lenti TE

Koczor Szilárd: – A bajnokság előtt a hatodik-hetedik helyezést tűztem ki magunknak, amitől ugyan elmaradtunk, de a megszerzett pontok tekintetében közelebb voltunk a kitűzött célként megjelölt helyezésekhez. Sérülések és hiányzások miatt sokszor tartalékosan álltunk ki, emiatt hullámzó volt a játékunk. Ugyanakkor öröm, hogy ebben a helyzetben több fiatalnak is lehetőséget adhattunk, akik megtapasztalhatták a felnőttfutball hangulatát. Ebből így most nem jött ki több, de pár poszton megerősítve az együttest és továbbra is a helyi fiatalokra építve szeretnénk sikeresebben folytatni. Voltak szebb és gyengébb pillanataink, ugyanakkor ha kevesen és tartalékosan is voltunk, minden mérkőzésre kiálltunk, melyeken mindent megtettünk a győzelemért.

10. Gyenesdiás

Kocsis Norbert: – Télen öten távoztak tőlünk különböző magánéleti problémák és munkahelyi elfoglaltságok miatt. Egy játékosunk tartósan sérült volt, nem számíthattam rá. Így aztán a hat fő pótlása nagyon nehéz feladatot jelentett. Az ifjúsági csapatból két játékost sikerült beépíteni, akiknek maximálisan örülünk. A kiesett emberek pótlását bármelyik másik csapat megsínylette volna. A változások következtében az edzéslátogatottságunk is csökkent. Április közepétől nem tudtunk érdemi munkát végezni, és ennek arányában hanyatlott a tavaszi teljesítményünk. Az egész évet egybevetve a tizedik helyen végeztünk. Fájó kimondani, de végül ez a realitás.

11. Szepetnek

Németh István: – Azt hiszem, fölösleges elkendőzni a dolgokat, tehát kimondottan látványos előrelépést teljesítményünkben nem vettem, nem vehettünk észre. A tavaszunk tehát lényegében az őszünk megismétlése volt. Tegyük hozzá, valamivel talán több mérkőzés esetében mondhattuk volna el, hogy sikerült tovább meccsben maradnunk. Illetve, esetleg sikerült picit több rutinra szert tennünk az eltelt hónapok során. Ugyanakkor ne hallgassuk el, s ez a csapat dicsérete, hogy a Magyar Kupában sikerült az országos főtáblára kerülnünk. 12. Zalaszentmihály Biczó Attila: – Nagy reményekkel és várakozással telve, feljutó csapatként vágtunk neki a Zala megyei első osztály sorozatának. A mérkőzéseken megmérettünk és sajnos sokszor nagyon elbuktunk. A lelkesedés – eredmények hiányában – lankadni kezdett, ami a kapott gólok számában is megmutatkozott. A bajnokságban gólgazdag meccseket játszottunk, átlagosan 7 gól esett a találkozóinkon. Sajnos ennek közel kétharmada a mi kapunkban landolt. Ebből pozitívumként lehet levonni, hogy a csapat belső morálját ez nem törte meg. A vesztes mérkőzések után is együtt, barátságban tudtuk eltölteni az időt. Ez az év tanulópénznek megfelelő volt, megtudtuk, hogy miben és hol kell a jövőre nézve fejlődnünk. A csapat nevében köszönöm az egész éves töretlen kitartást és biztatást a szurkolóktól, valamint gratulálunk a Teskánd együttesének a bajnoki cím megszerzéséhez.

13. Hévíz

Damina László: – Két esztendeje egy hároméves projektet kezdtünk meg, aminek a második évéhez értünk. Sokat léptünk előre, bár ebben a bajnoki szezonban mindez még nem párosult eredménnyel. Viszont jó alapokat teremtettünk ahhoz, hogy szebb reményeket tápláljunk a következő bajnoki szezonra.

A góllövőlista élmezőnye

48 gólos: Pergel Bence (Teskánd). 31: Ferenczi Dávid (Zalaszentgrót). 29: Bontó Marcell (Teskánd). 19: Takács Dávid Zoltán (Zalakomár), Soós Márk (Zalaszentmihály). 16: Kiss Balázs (Csesztreg), Körösi Dániel (Semjénháza). 14: Nagy Tamás, Orsós Roland (mindketten Szepetnek), Takács Gergő (Lenti TE). 13: Horváth János (Zalakomár). 12: Gájer Péter (Zalaszentgrót), Őri Csaba (Csesztreg). 11: Nagy Richárd (Teskánd).