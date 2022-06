A végső sikerért tizenhárom csapat vetélkedett (volt köztük soproni, nagykanizsai, nagyatádi és lenti is), melyeknek nemcsak egymással, de a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük – mondta el a szervező Kocza Balázs. A végső győzelmet a Gazda Trans FC szerezte meg a Somtel FC és a Margaréta FC előtt. A legszimpatikusabb csapatnak a Zetemémek gárdáját választották a szervezők, akik kihirdették a viadal All Star-csapatát is: Lepár Attila (Margaréta), Szabó Bence (Somtel), Benkő Péter (Metaxa Kanizsa), Böndi Ádám (Gazda Trans), Horváth Ádám (gólkirály, Margaréta).