A feladatokban nincs változás: 10 órától a strandon többek közt kajakszalom, kötélhúzás és gyorsulási verseny vár a vállalkozó kedvűekre, illetve lesz egy meglepetésverseny is. A viadalt – melyre idén is jönnek indulók Lendváról – ebéd szakítja meg, a zárást 15 órára tervezik. Kisházi Gábor zalai IPA-elnöktől megtudtuk: nevezni 9.15 óráig a helyszínen is lehet. A részvétel ingyenes és nyílt, családokat, baráti társaságokat is szívesen látnak – a lényeg, hogy minden csapatban négyen legyenek.