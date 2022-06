– Lényegében a labdarúgók már edzésben vannak jó egy hete, s azt kell mondanom, a társaság jól mozgott – fogalmazott Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője, akit egyelőre pályaedzőként Németh István segít. – A ma elkészülő felmérés adataiból már le lehet szűrni bizonyos dolgokat, amik a keret szűkítésénél (25 mezőnyjátékossal és 3 kapussal dolgoznánk) is segíthetnek.

Nem titok, az FC Nagykanizsa háza táján komoly terveket szövögetnek, s erre enged következtetni a szakvezető határozott kérése is.

– Lesznek délelőtti edzések is, sőt, igazából ezek jelentik majd a fő csapásirányt, s ehhez a klubnál professzionális felépítésre van szükség – részletezte Gombos Zsolt. – A labdarúgókat is így szerződtetjük, a profi szint jegyében. A klubvezetés támogatja az elhatározást, és a céljainkat is ennek megfelelően lőhetjük be a következő időszakra.

Szombaton 10.30-tól a ZTE FC elleni zárt kapus mérkőzésen lép először pályára az FC Nagykanizsa.