Az egybegyűlteket Tomanóczy Tibor elnökségi tag köszöntötte, aki kiemelte: a tíz éve újjáalakult ZTE RK a férfi csapat mellett most versenyeztetett először női felnőttegyüttest is az NB II-ben. Az U15-ös leánycsapatnak hála pedig nem szakadt meg a sokéves hagyomány, hogy a klub minden szezon végén szerez érmet: a Czigány Judit edző vezette gárda harmadik lett a maga bajnokságában.

– A két évvel ezelőttihez képest 23 százalékkal nőtt az igazolt versenyzőink száma, ez az edzők munkáját is dicséri – mondta a klub elnöke, Dala Bernadett. – A 86, versenyengedéllyel rendelkező játékosunk fele 15 év alatti, ami biztos utánpótlást jelent. A két felnőttgárda mellett öt utánpótláscsapatot versenyeztettünk hétről hétre.

Az eseményen ott volt a város polgármestere, Balaicz Zoltán is, aki kiemelte: az alapításkor talán nem gondolta senki, hogy a klub ilyen szép eredményeket ér majd el és fel tudja éleszteni a sportág helyi hagyományait.

– Elismerésre méltó, hogy egyre többen vesznek részt az utánpótlásban, az eredmények önmagukért beszélnek – fogalmazott Balaicz Zoltán, aki szerint éppen ezért nem is volt kérdéses a közgyűlés támogatása a fejlesztési elképzelés kapcsán, amit a klub terjesztett a város vezetése elé.

A sportág fontos bázisának számító Liszt-iskola tornatermének 60 millió forintos felújításáról van szó, melyre a ZTE RK adott be taopályázatot. A beruházáshoz az önkormányzat vállalta az alaptámogatást, valamint 3 millió forint értékben különböző tervezési és engedélyezési költségeket is. A tornateremben így kezdődhet is a munka.

Az elnökség döntésének értelmében ez évtől díjazzák a klub legjobb utánpótlás-játékosait és edzőjét. Az elismeréseket elsőként Péter Eszter (40 utánpótlás és 9 felnőtt mérkőzésen szerepelt), Major Barnabás (10 korosztályos és 18 felnőtt meccs), valamint az érmes U15-ösök trénere, a csapatot a következő szezonban is irányító Czigány Judit kapta.

Zárásként elhangzott: beköszöntött a nyár, a csapatok elhagyják a termeket, és a sportág a strandra költözik. A ZTE RK idén két tábort tart, az Aquacityben pedig ezúttal is háromfordulós a strandröplabda-bajnokság.