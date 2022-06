Hetven esztendő nem kevés, főleg nem egy olyan kis településen, mint Zalaszentgyörgy. A jelzőben pedig nincs semmi degradáló, sőt, maguk a szentgyörgyiek is kihangsúlyozták ezt: egy nagyjából négyszáz fős település az övék, de az elmúlt hetven év alatt mindig volt a falunak focicsapata, vagyis a sport mindvégig jelen volt a közösség életében.

Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere az önkormányzat dísztermébe hívta meg az ünnepi megemlékezés meghívottait. Azt hangsúlyozta, mindig is odafigyeltek a sportéletre a helyiek, az idők során folyamatosan fejlesztették a sportlétesítményt, amely mellett szó szerint nem lehet csak úgy elmenni... Ha valaki ugyanis a fő úton elhalad a sportpálya mellett, egy rendezett, gondosan karbantartott, szóval, egy "takaros" futballpályát lát kerítéssel, lelátóval. Kovács Dezső felelevenítette a Zalaszentgyörgy SE múltját és persze hozzátette azt is: a fiatalok érdekében is elkötelezettek a sport iránt, a falusi futball, a közösség megtartása és a zalaszentgyörgyi csapat érdekében.

A meghívottak között ott volt Vigh László országgyűlési képviselő, aki maga is a futball egyik elkötelezettje és pontosan tudja, hogy egy falu életében a foci milyen szerepet tölt be.

– A sportpálya egyfajta találkozóhely ezeken a településeken az ott élőknek – mondta. – Zalaszentgyörgy egy jó példa arra, hogy mennyire becsben tartják ezt, tisztaság, rendezettség van, amihez csak gratulálni lehet a maiaknak, de azoknak is, akik a múltban összefogtak ennek érdekében.

A Zalaszentgyörgy SE elnöke, Császár Lajos azt említette: arra büszkék, hogy a hetven esztendő alatt – talán egy vagy két év kivételével – Zalaszentgyörgynek mindig volt futballcsapata. Most a megyei III. osztályban szerepelnek, de korábban volt időszak, hogy a ZSE tíz éven át a megye egyben szerepelt. A létesítményfejlesztésben nagyon sokat jelentett a tao-támogatás és ahogy fogalmazott: ők ebbe tették a pénzt és nem a játékosok zsebébe...

– A foci él és nem halt meg a nehézségek ellenére sem – mondta.

Ezt követően elismeréseket adtak át, így a Zalaszentgyörgy SE korábbi játékosát, Farkas Zoltánt is köszöntötték és hosszan sorolták mindazt, amivel hozzájárult és hozzájárul ma is a helyi sportélethez. Császár Lajos SE elnök is hasonló elismerő szavakat kapott.

Kovács Tamás, a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke szintén a futballt nevezte meg, mint meghatározó közösségépítő lehetőséget egy falu életében. Ahol pedig vannak történetek, amiket megosztanak az emberek egymással, ott a közösség is él és formálódik. Ő is gratulált a kerek évfordulóhoz az önkormányzatnak és a sportegyesületet életben tartóknak, hogy ennyire szeretik és segítik, hogy a sport továbbra is jelen legyen életükben. Egyúttal Zala Megye Labdarúgásért-díjjal jutalmazta Császár Lajost, a ZSE elnökét.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Azonban nem csak a falak között, hanem a pályán is ünnepi események zajlottak, hiszen a Zalaszentgyörgy meghívására a faluba érkezett a Magyar Színészválogatott, amely egy mérkőzés erejéig összecsapott a zalai csapattal. A Nemcsák Károly és Straub Dezső nevével fémjelzett színészcsapat ugyan 7-6-ra alulmaradt, ám a mérkőzést követő fogadáson ők is gratuláltak a kerek évfordulóhoz a zalaszentgyörgyieknek.