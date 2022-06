Persze, ha Zalaszentgrót, akkor eleve adja magát a kézilabda, hiszen a város egyik "alapsportágáról" van szó. A kézilabdázás régóta meghonosodott Szentgróton, hiszen nemrég ünnepelte a Zalaszentgrót KC a 60. születésnapját.

Ám, hogy lesz a kézilabdából atlétikai diákolimpiai arany? A válasz nem is adhatná meg más, mint Császár Renáta testnevelő, aki nem véletlenül aktív tagja ma is a ZKC női együttesének, neveli az utánpótlást és testnevelőként is eredményesen dolgozik.

-Fokozatosan jutottunk el eddig - szögezte le, amikor leültünk vele beszélgetni. - Húsz esztendeje vagyok a pályán, közben edzősködök így párhuzamosan lehet tehetségeket felfedezni. A kézilabda a fő sportág, de az atlétika az alapsportág itt is. Most egy olyan korosztályt sikerült kinevelni, amely szép reményekre ad okot. A Deák iskola kézilabda csapatával az diákolimpia országos elődöntőjében harmadikok lettünk, azaz nem jutottunk az országos döntőbe. Viszont ezekből a lányokból állt össze a több próba csapat...

- Ami már azzal meglepetést okozott, hogy a megyei döntőt is megnyerte, igaz?

-Igen. A zalaegerszegi és a keszthelyi iskolákat is megelőztük. Hat olyan lány volt a csapatban, akik hozták a pontokat a több próba számaiban. A hatszáz méteres síkfutás pedig egyértelműen a legerősebb számunk és az országoson is ezzel nyertünk.

-Ennyire egyszerű volt?

-A nevezési pontszámok alapján azért láttuk, hogy nem leszünk a mezőny hátsó felében, hiszen a legmagasabb pontszámmal mi kerültünk be, de nem akartuk elbízni sem magunkat. Ott ugyanis már atlétákkal találkoztunk, de mindegyik számban hoztuk az elvártat, a végén pedig jött a hatszáz méter ismét. Egy szolnoki, idősebb testnevelő oda is jött hozzám mondván: ha valaki, akkor csak egy kézisekből álló csapat tudja majd megverni őket...

-Hogyan tovább? Atlétaként, vagy kézilabdázóként?

-Nagyon jó generációról van szó, ezek a lányok atlétaként is megállnák a helyüket, ebben biztos vagyok. Biztos, hogy el fogunk indulni az atlétikai versenyeken is, de marad a kézilabda. A Covid miatt két év nekünk is kimaradt, azonban ez az év kárpótolt érte. Annyit még elmondhatok, hogy sok jó kézilabda csapatom volt már, de... Ezekben a lányokban van küzdeni tudás, akaraterő és persze erős csapategység, talán ez a siker titka. Sok ügyes kézilabdázónk volt márt itt Zalaszentgróton, többeket nagy csapatok vittek el, szerintem a munkánkat ez is dicséri.

Az Asperján Dóra, Makkos Lara, Nagy Zoé, Pál Rozi Luca, Mohari Kamilla, Rozner Flóra összeállítású többpróba - 60 m, távolugrás, kislabda-hajítás, 600 m - csapat pedig a minapi évzárón is elismerésben részesült. Zalaszentgróti együttes ugyanis még soha nem nyert diákolimpiai aranyérmet.

Eddig.