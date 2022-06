A kis iskolák sportversenyeinek (II.-IV. korcsoport) diákolimpiai küzdelmei annyiban ütnek el a megszokott formától, hogy ebben három sportágban vetélkedhetnek a gyerekek. Viszont ugyanúgy a megyei küzdelmeken át vezet az út az országos döntőig, amit az idén Pécsett rendeztek meg.

Az elnevezésből adódóan olyan tanintézmények vehettek részt a küzdelmekben, melyek létszáma korlátozott, ez esetben nem éri el a kétszáz tanulót. Főleg kisebb települések iskoláiról van szó, ám komoly felkészülés áll az ő hátuk mögött is. Alsópáhokon mindig is nagy figyelmet fordítottak erre, hiszen a korábbi években is remek eredményeket értek el a páhoki iskola tanulói. Most sem volt ez másként, mi több a kispályás labdarúgásban a dr. Szántó Imre Általános Iskola együttese diákolimpiai bajnoki címet szerzett! Már a csoportküzdelmeket is megnyerték a zalaiak, hogy aztán tovább meneteljenek, egészen a fináléig. A döntőben a kömlői csapatok 6-1-re győzte le az alsópáhoki együttes.

A bronzérmes nagyrécsei hárompróbacsapat Fotók: ZH

A győztes csapat tagjai: Csalló Kristóf, Takács Mátyás, Takács Richárd, Balázsi Barnabás, Jakabfi Márk, Borsos Andor, Prótár Roland. Testnevelő: Meszlényiné Szabó Judit.

Két különdíj is a zalaiaké lett, hiszen a torna gólkirályi címét Csalló Kristóf szerezte meg, a legjobb testnevelő, felkészítő különdíj pedig Meszlényiné Szabó Juditnak járt.

Átváltva atlétikára, itt is termett érem a zalai iskoláknak. A hárompróba csapatversenyben a Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola bronzérmet szerzett (Pór Krisztián, Döbörhegyi Ármin, Aranyos László, Lakatos Bence, Varga Boldizsár, Gerencsér Botond. Testnevelő: Antalics Dénes), az egyéni hárompróba versenyben a III. korcsoportosoknál Bazsika Botond (Csesztreg) szintén bronzérmet szerzett (testnevelő: Bosnyák Ervin), Lázár Máté (Alsópáhok) a 600 méteres síkfutásban pedig ezüstérmet nyert (testnevelő: Meszlényinél Szabó Judit).

Bazsika Botond (Csesztreg

A zalaiak jobb eredményei. II. korcsoport. Hárompróba, fiúk: 4. Szabó Hunor (dr. Szántó I., Alsópáhok) 343 pont. III. korcsoport. Hárompróba, fiúk: 3. Bazsika Botond (Kerkai Jenő-iskola, Csesztreg) 456 pont, 6. Aranyos László (Nagyrécse) 429. 600 m, fiúk: 2. Lázár Máté (dr. Szántó I., Alsópáhok) 1:42,0, 7. Orsolya Dániel (Fekete I. iskola, Borsfa) 1:44,9. IV. korcsoport. 800 m fiúk: 8. Feitli Botond (Borsfa) 2:22,4.

Lázár Máté (Alsópáhok

Hárompróba, fiú csapat: 3. Nagyrécse 223 pont. Svédváltó, fiúk: 7. Borsfa 2:35,30. Svédváltó, leányok: 6. Becsehely 2:57,0.

A kézilabdázóknál a leányok küzdelmeiben az egervári Egervári László Általános Iskola csapata a 12. helyen végzett.