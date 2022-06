A győri Olimpiai Sportparkban összegyűlt több mint kétszáz fős mezőnyben a Zalaegerszegi Judo SE négy versenyzőt indított, akik egy bajnoki címet, valamint egy bronzérmet szereztek.

A 46 kg-os fiúk mezőnyében Ódor Noel (Zalaegerszeg, Kölcsey-gimnázium) a legfényesebb érmet, vagyis az aranyat hozta haza, ugyanitt Török Botond (Zalaegerszeg, Öveges-iskola) ötödikként végzett. A másik érmes egerszegi versenyző Mátéffy Gábor (Zalaegerszeg, Kölcsey-gimnázium) lett, aki a 66 kg-os súlycsoportban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A leányoknál az 52 kg-ban Volner Fanni (Zalaegerszeg, Kölcsey-gimnázium) az 5. helyen végzett. A felkészítést Varga Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor és ifj. Nagysolymosi Sándor edzők végezték.

– Ódor Noel nagyon kiegyensúlyozott és magabiztos versenyzéssel bizonyult a legjobbnak a diákolimpián – értékelte tanítványa szereplését ifj. Nagysolymosi Sándor. – A sors iróniája, hogy számtalan magyar bajnoki érme mellett most sikerült először dobogón végeznie az országos diákolimpián, ezért pedig még értékesebb számunka ez az arany. Ifjúsági válogatott versenyzőnk, Mátéffy Gábor aranyesélyesként vágott neki a versenynek, s bár a végső győzelem sajnos most nem sikerült, a bronzért is alaposan meg kellett küzdenie az egyik legnépesebb mezőnyben.

Vizi Zsófia Luca

A harmadik zalai érem az egerszegi Zalabudo SE színeiben sportoló Vizi Zsófia Luca (Hévíz, Bibó-gimnázium) nevéhez fűződött Győrben: ő a +70 kg-os súlycsoportban lett harmadik és szerzett ezzel bronzérmet.

A Nagykanizsai TE 1866 sportolója, a +90 kg-ban indult Nagy Adrián Vajk (Miklósfai iskola) ötödikként végzett.