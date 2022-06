Múlt vasárnap Szegeden 4-3-ra győzött a Teskánd csapata, így Pergel Attila együttese kedvező helyzetből várhatja a szombati, hazai visszavágót. A meccs – mármint a párharc – viszont még nem lefutott, és így érzi ezt a szakvezető is.



– Még mindig azt mondom, hogy egyenlő eséllyel rendelkezik a két csapat a feljutásra – szögezte le Pergel Attila, amikor a visszavágó esélyeiről kérdeztük. – Ott is láthattuk, hogy jó csapat a Szeged, ugyanakkor mi is bizonyítottuk a tudásunkat. Úgy gondolom, a visszavágón döntő jelentőségű lehet, hogy ki lövi az első találatot, de remélem, mi leszünk azok. Egy valami viszont biztos, hogy nem nyílhatunk ki. Három gólt lőtt ellenünk a Szeged és mind a hármat kontrából, s ezekre idehaza is figyelnünk kell. Csapatom játékosai elszántak, de arra figyelni kell, hogy ne pörögjünk túl. Az első találkozót megnyertük, innen már nem illene elbukni a feljutást, de a Szeged ugyanúgy erre vágyik, s ezzel tisztában vagyunk. Sajnos újabb játékos esett ki a sorból, hiszen Major Jenő a szegedi mérkőzésen rúgást kapott a lábára, ami nem jött rendbe. A közönség viszont sokat jelenthet, nagyon bízunk benne, hogy sokan buzdítanak bennünket szombaton, és talán nem csak helyiek, hiszen a megyei futball szereplői is figyelnek erre a párharcra.



A teskándiak egyik nyerő embere volt Szegeden Pergel Bence, hiszen csapata négy góljából egymaga hármat szerzett. Ráadásul különleges volt számára a múlt hét vége, hiszen szombaton kislánya született, vasárnap pedig egy fontos meccsen bizonyította, hogy csapata egyik legfontosabb embere. A visszavágó előtt őt is megszólaltattuk.



– Nagyon szeretném, ha lenne még a lábamban gól a visszavágóra is, hiszen azzal a csapatot segítem, és ez fontosabb, mint az egyéni érdek – jegyezte meg a teskándiak támadója. – A csapatban sok játékosnak ez lesz élete meccse, hiszen először lehetünk NB III-asok. Gyors, technikailag is jól felkészített csapat a Szeged, melynek két támadójára nagyon ügyelni kell, ezt az első mérkőzésen is megtapasztaltuk, hiszen a három góljukon ketten osztoztak. Elszántak vagyunk, én azt láttam a heti edzéseken, hogy mindenki most százhúsz százalékon akar teljesíteni, hiszen a célunk egyértelmű.

Az osztályozón számítanak az idegenbeli gólok, azaz hosszabbítás csak abban az esetben lehetséges, ha a Szeged 4-3-ra vezetne a 90 perc játék után.



Minden más eredmény esetén eldől a feljutás kérdése a rendes játékidő végén.