A MASZ ez évi küldöttgyűlésén elismeréseket is átadtak azon sportszakembereknek, akik munkájukkal, eddigi tevékenységükkel nagyban segítették nemcsak környezetük, de a magyar atlétika fejlődését is. Köztük volt három Zala megyei díjazott is, akik közül Csarankó László, Csikós József és Laczkó László a Magyar Atlétikáért bronz fokozat kitüntetésben részesült. Mindhárman évtizedek óta elhivatott szereplői a sportágnak.



A zalaegerszegi Csarankó László Felsőrajkon született, a középiskolát Nagykanizsán végezte, ahol egy életre megszerette a sportágat. Nem sokkal később Zalaegerszegen telepedett le, és soha nem távolodott el az atlétikától. Előbb versenyzőként, majd edzőként, később veterán versenyzőként szerzett sikereket. Edzői pályafutásával párhuzamosan, majd annak befejezése után egyre nagyobb szerepet vállalt a zalaegerszegi versenyek előkészítésében, lebonyolításában. Nevelőedzője volt Zalaegerszeg első olimpikonjának, Kozáry Ágnesnek.



A szintén zalaegerszegi Laczkó László 13 éves korától versenyzett, több éven keresztül aranyjelvényes atléta volt a vágtafutó számokban. Egyéni döntős és váltókkal bajnok, dobogós ifjúsági és junior korosztályban. Testnevelés–biológia szakos általános iskolai tanár, negyven éve neveli az atlétákat Zalaegerszegen, és versenybíróként rendezi a versenyeket. Válogatott viadalok és egyéb versenyek állandó indító versenybírója.

A keszthelyi Csikós József a Vajda János Gimnázium tanára és a Keszthelyi VDSE sprint, illetve ugró szakágának edzője. Az évek során tanítványai 261 bajnoki érmet szereztek. 23 válogatott versenyzőt nevelt, akik közül többen helytálltak a különböző korosztályos világversenyeken is. A jelenlegi felnőtt magyar bajnokok közül – de már nem keszthelyi színekben – Csóti Jusztina és Máté Tamás is Keszthelyen kezdte pályafutását Csikós József irányításával, aki nélkül a keszthelyi atlétika elképzelhetetlen lenne.