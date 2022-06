Kezd tehát alakulni a Zalakerámia-ZTE KK kerete, hiszen Keller Iván és Zsíros Péter leigazolása után, illetve a Németh Ákossal történt szerződés hosszabbítást követően most egy légiós érkezését jelentette be a klub. Méghozzá Lengyelországból és a lengyel bajnoktól, ugyanis az amerikai D’Mitrik Trice a WKS Slask Wroclaw együttesénél töltötte a legutóbbi szezon második felét.



A ZTE JKK honlapjának tájékoztatása szerint a 26 éves, 183 cm magas amerikai irányító az NCAA 1. divíziójában szereplő Wincosin Badgers Egyetem csapatában eltöltött időszak után a 2021/22-es szezonban a francia első ligás Fos- Provence csapatában kezdte európai karrierjét, ahol öt mérkőzésen lépett pályára. Ezt követően február elején a WKS Slask Wroclaw együtteséhez igazolt. A zöld-fehér klub színeiben a lengyel bajnokságban 20 mérkőzésen lépett pályára, ez alatt 14,5 perc játékidő alatt 5,7 pontot, 2,1 asszisztot és 1,2 lepattanót átlagolt. Csapatával bejutott a rájátszásba is, amelyben az5. helyről indulva a szezon végén bajnoki címet ünnepelt. D’Mitrik Trice a Wroclaw együttesében öt EuroCup-mérkőzésen is pályára léphetett.



Ezek alapján minőségi kosarast igazolt a ZTE KK, hiszen a lengyel bajnokság ereje meghaladja a magyarét, és abban bajnoknak lenni nem kis szó. Trice szezon közben érkezett a Wroclawhoz és a több játéklehetőség miatt is választhatta a magyar bajnokságot és a Zalakerámia-ZTE KK csapatát.