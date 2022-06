A hónap végéig tartó programok több korosztály képviselőit is érintik.

– Szórólapoztunk az iskolákban, illetve a Dobd a kosárba sportágfejlesztési program jóvoltából is több táborozó érkezett – fogalmazott Kovács Magdolna, a KDKK utánpótlás-nevelésért felelős szakembere. – Négy korcsoportot érint a program: az úgynevezett előkészületi, a kenguru, a gyermek, valamint a serdülő korosztály tagjai gyűltek össze ezúttal is nálunk. A hónap végéig tart a munka, minden reggel újra találkozunk a gyerekekkel, akik napközis rendszerben töltik velünk az idejüket. Fontosak ezek az edzőink által vezetett együttlétek, hiszen a kicsikkel lényegében ilyenkor tudjuk megismertetni a sportág alapjait, míg a nagyobbaknál a technikai képzettségre, a gömbérzék fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Biztosak vagyunk benne, hogy az elvégzett munka a bajnoki szezonban majd kamatozni fog. Az edzőtábornak pedig természetesen vannak könnyedebb órái is, például amikor a Csónakázó-tóhoz kirándulunk a résztvevőkkel.

Az impozáns Kanizsa Aréna igazi élménnyé teszi a nyári gyakorlást, a tanultakat pedig többen már júliusban használhatják, amikor a csapat rangos spanyolországi utánpótlástornán vesz részt.