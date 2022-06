A háromnapos tánckavalkád a gálával indult, amiről már beszámoltunk, hogy aztán a versenyprodukciók következzenek két napon át. Hat ország közel hatszáz képviselője lépett fel és 680 produkció állt színpadra, ami mutatja, hogy nem unatkozott a zsűri. Apropó zsűri, s mint Meretei-Simon Beáta, a Press Dance TSE vezetője és koreográfusa elmondta, a hét pontozó között két horvát, egy-egy cseh és szlovák tag is volt a magyarok mellett.

A Szlovákiából, Nyitráról érkezett Eija Dance egyik koreográfiája

-Versenyünket már korábban is megszerveztük, de ezt a mostani, jubileumi viadalt úgy álmodtuk meg, hogy a lehető legtöbb stílus képviselni tudja magát - ezt Meretei-Simon Beáta jegyezte meg. - És ne csak képviselje, hanem lehetőséget kapjon bemutatni tudását.

A Press Dance másik csoportja (Ciao Bello)

A koreográfiák között voltak egyéni és csoportos kategóriák, Zalából pedig több táncsport egyesület tagjai is ott voltak az indulók között. Lentiből a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport, Nagykanizsáról

a Szan-Dia FSC és a Premier Táncklub, Zalaegerszegről pedig a Körtánc AMI, a Westside, az Eleven Dance az Ezer Rózsa Hastánc Csoport és természetesen a rendező Press Dance TSE is számos koreográfiát nevezett be a versenyre.

Miss World – ez volt a fővárosi Fuego tánccsoport képen látható koreográfiájának a fantázianeve

A zalai sikerek, győzelmek és érmesek nevét nehéz lenne itt felsorolni, hioszen bővel jutott nekik is az éremosztásnál. Összesen kilencszáz kupa talált gazdára és kétezer érem a nyakakba.