Vagyis megismétlődik a tavalyi párosítás, hiszen 2 év kihagyás után egy éve ismét megrendezték a megyei kupadöntőt, amit akkor Nagykanizsán a Zalaszentgrót nyert meg 4-1-re a Teskánddal szemben. Tehát a grótiak védőként lépnek ismét pályára a ZTE Arénában, ahova pár év kihagyás után visszatér a döntő. És remélik, a kupahangulat is, hiszen nem egy jó hangulatú megyei derbi zajlott már itt.



– A ZTE-stadionban eddig kétszer játszottunk megyei kupadöntőt, de mindkétszer ezüst­érmesek lettünk – idézte fel Jankovics Péter, a Zalaszentgrót edzője a finálé előtt egy nappal. – Most jó lenne itt is nyerni, ha már a bajnokságban valószínűleg nem sikerült megelőznünk a Teskándot, amely a bajnoki cím első számú várományosa. Ha ez a mérkőzés a szezon elején lenne, akkor azt mondanám, hogy jóval esélyesebb a Teskánd. A kupadöntő viszont a szezon vége felé lesz megrendezve, és most azt mondom, hogy több esélyünk van. A Teskánd kevés játékossal vívta meg a bajnokságot, érezni csapatukon a fáradtságot. A bajnoki találkozónk tavasszal döntetlennel zárult, így nem vagyunk esélytelenek szerdán sem, de minden a pályán dől el. Játékosaim közül többen is belekóstoltak már a ZTE-stadion kupahangulatába, most is azt várom, hogy a megyei futball ünnepe legyen ez a találkozó. Tudom, hogy sokan tervezik szurko­lóink közül, hogy ott legyenek a stadionban, ez is emelheti a hangulatot.



És akkor nézzük a másik oldalt, a Technoroll Teskándot. Pergel Attila együttese kimagaslott a bajnokság során a megyei I. osztály mezőnyéből. Veretlenségét tíz napja vesztette el, s meg fogja nyerni a bajnoki aranyat. Ám előbb jön a kupadöntő.

– Szeretnénk revansot venni a tavalyi vereségért – jelentette ki Pergel Attila, utalva az egy évvel ezelőtti döntőre. – Viszont vannak problémáink is, hiszen betegségek és sérülések nehezítik a dolgunkat, ám én azt várom, hogy ezeket ki tudjuk iktatni szerda estére. Úgy gondolom, hogy nagy lehetőség ez a játékosoknak, hogy a ZTE Arénában, profi körülmények és körítés mellett futballozzanak egy megyei kupafináléban. Szerintem jó meccs lesz, hiszen véleményem szerint a megye két legjobb együttese csap össze.

A szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésre a belépés ingyenes, a nézők a déli lelátó IV-es és V-ös szektorát (Galamb utca felől) foglalhatják el.