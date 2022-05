ZTE NKK – DEAC 95-74 (27-9, 23-21, 18-24, 27-20)

Zalaegerszeg, 100 néző, Jv: Benedek, Kovács

ZTE NKK: Kovács 14, Frindt 17/6, Ács 4, Horváth Fru. 13, Pap 38. Csere: Horváth Fa. 2., Soós 1, Szórád 2, Óházy 4, Molnár. Edző: Czukor Bence

A ZTE NKK az első negyedben szinte tökéletesen játszott, védekezésben és támadásban is ellenfele fölé nőtt (27-9). A második negyed szorosabban alakult. A hazaiak már nem játszottak olyan pontosan, mint előtte, de Pap ponterősségének is köszönhetően a félidőben tartották a húszpontos előnyüket (50-30). Valószínűleg túl hamar elhitték a zalai játékosok, hogy zsebben a meccs, mert a vendégek kezdték lefaragni hátrányukat. A záró negyed elején még próbált zárkózni a Debrecen, de Pap Regina gyorsan helyretette a dolgokat az eredményjelzőn.

A folytatásban is jól használták a hazaiak Pap magassági fölényét a gyűrű alatt, Kovács Georgina pedig jól mozgatta a csapatát, és ismét húsz pontra távolodtak ellenfelüktől.

Czukor Bence: „Egészen jól működött a játékunk az első félidőben, mondhatni hiba nélkül. Aztán lazítottunk a védekezésünkön, és a nyakunkra engedtük a kívülről 52 százalékkal célzó Debrecent. Magunknak tettük nehezebbé, kicsit izgalmasabbá az összecsapást, de tudtunk váltani.”

Csata DSE – Kanizsai Vadmacskák SE 100-26 (28-11, 29-2, 16-8, 27-5)

Budapest, 50 néző. Jv.: Sentényi, Tóth K.



Vadmacskák: Zsámár P. 14/6, Füredi, Scheiber, Bánhegyi D. 2, Bánhegyi B. 4. Csere: Horváth L., Balogh V., Simon. Edző: Zsámár Krisztián.

Eleve számos találkozóját kénytelen pótolni sűrű programja közepette a Vadmacskák SE, és valamivel szűkebb kerettel kelhettek útra. Nem mellékesen a listavezető Csata DSE várt idegenben a kanizsaiakra, akik talán még az első negyedben voltak legközelebb teljesítményben ellenfelükhöz. Azt követően már kidomborodott, hogy a Csata miért is vezeti a tabellát, és a házigazdák nagyon biztosan nyerték is a bajnoki találkozót.